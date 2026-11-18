Le chanteur Julio Iglesias est accusé par deux anciennes employées d'agressions sexuelles et de mauvais traitements. Les faits remonteraient à 2021.

La justice a annoncé ce mercredi 18 novembre l'ouverture d'une enquête contre le chanteur Julio Iglesias. Cela fait suite au dépôt de plaintes de deux anciennes employées qui accusent la superstar mondiale des années 70 et 80 d'agressions sexuelles. Les faits remonteraient à 2021 et seraient survenus dans des propriétés appartenant à Julio Iglesias situées aux Bahamas et en République dominicaine.

C'est d'ailleurs la localisation de ces propriétés qui avait conduit, en premier lieu, la justice espagnole à classer sans suite, en janvier dernier, la première plainte déposée par cette employée de maison et cette kinésithérapeute. La justice espagnole se considérait en effet incompétente pour juger des faits survenus hors du territoire espagnol. Une position sur laquelle elle semble finalement être revenue après le dépôt d'une seconde plainte par les mêmes personnes en septembre pour "harcèlement sexuel et agression sexuelle" et "travail forcé et dégradant", relaie Le Monde. Les "délits de traite d'êtres humains et d'atteinte au droit du travail mentionnés dans la plainte" ont cependant été rejetés par le juge Antonio Piña.

"Des indices fournis dans la plainte" contre Julio Iglesias

À l'origine de ce revirement de situation, "des indices fournis dans la plainte, à savoir le témoignage de la plaignante", qui représente selon le magistrat "un début de preuve des faits justifiant l'ouverture de l'enquête pénale", indique le tribunal. Mais surtout, une photographie qui "atteste d'un hématome sur l'un de [ses] bras, compatible avec la possibilité d'avoir été saisie avec force" ainsi que deux marques présentes sur une cuisse qui pourraient "correspondre à la morsure d'une personne".

Selon la plaignante, ces marques corporelles seraient apparues sur son corps après qu'elle a été "contrainte" à "des actes de nature sexuelle". Alors que les deux plaignantes sont convoquées le 3 février prochain pour témoigner en personne devant le juge, Julio Iglesias, aujourd'hui âgé de 83 ans, a fait savoir par ses avocats qu'il ne souhaitait pas "faire de commentaire". En janvier dernier, le chanteur avait toutefois réagi aux accusations qu'il estimait "fausses", assurant n'avoir jamais "agressé, contraint ou manqué de respect à quelque femme que ce soit".