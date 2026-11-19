Président du groupe Canal+ pendant treize ans, Bertrand Méheut est décédé ce mercredi à l'âge de 75 ans. L'homme d'affaires fut l'un des artisans du redressement du groupe.

L'ancien président du groupe Canal+ de 2002 à 2015, Bertrand Méheut, est mort mercredi 18 novembre à l'âge de 75 ans, selon les informations du Télégramme. Né à Rennes le 22 septembre 1951 et élevé à Dinan, Bertrand Méheut partageait sa vie entre Paris et Saint-Jacut-de-la-Mer (Côtes-d'Armor) où sa famille apprécie se retrouver. Le quotidien local précise que les circonstances de sa mort, survenue "lors d'un voyage à l'étranger", restent pour l'instant "inconnues".

Acteur majeur du monde des affaires, le Breton avait commencé sa carrière chez Transpac avant de rejoindre Rhône-Poulenc. Arrivé à la tête de Canal+ après le départ de Pierre Lescure, il avait conduit un vaste plan de restructuration lui valant des surnoms sans équivoque comme "Baygon Vert" ou "Le Nettoyeur".

Président du PMU puis membre du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 dans les Alpes françaises, il avait décidé de démissionner de ce dernier poste en février 2026, dénonçant une dérive du projet et des coûts.

Un homme doté d'une "intelligence exceptionnelle"

Ce passionné de voile fut également un élément actif de plusieurs conseils d'administration, notamment ceux du groupe Accor, Edenred ou Pierre et Vacances. En 2020, il avait lancé la plateforme numérique de contenus "France Channel" aux Etats-Unis, qui propose des films, séries et documentaires français.

Maxime Saada, président du directoire du groupe Canal+, a fait part de sa "profonde tristesse". Il loue un personnage d'une "intelligence exceptionnelle". "Son héritage ne se mesure pas seulement à ce qu'il a accompli pour Canal+, mais aussi à ce qu'il a permis à tant d'autres de devenir (...) Par son engagement, sa vision et son action, il a accompagné une étape majeure de son développement et laissé une empreinte durable" sur le groupe, écrit-il sur X.