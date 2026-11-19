Ancienne élève et stagiaire de l'architecte Matthieu Poitevin, Cécile Michaud, qui a porté plainte contre lui pour des faits de violence, a décidé de briser le silence et de livrer son témoignage.

Figure de l'architecture, Matthieu Poitevin est dans la tourmente. Alors que le Festival Possibles !, qu'il organise - événement qui réunit artistes, urbanistes et autres architectes pour imaginer une ville plus ouverte et vivante - devait se tenir à Marseille ce 19 novembre 2026, une ancienne élève de l'École nationale d'architecture de Marseille, Cécile Michaud a livré au Monde un poignant témoignage contre son ancien professeur. "Trop de personnes refusent de prendre conscience des agissements qui ont été ceux de cet homme pendant des années, et des vies qu'il a brisées", s'est justifiée celle qui, loin des projecteurs, a déposé plainte contre Matthieu Poitevin pour des faits de violences, sexistes et sexuelles entre autres, le 7 février 2026.

La goutte qui a fait déborder le vase : les affiches promouvant le festival Possibles !. "Je me suis dit qu'il était insensé qu'un homme, qui a fait l'objet de multiples signalements depuis des années, et qui a été mis à pied en avril, pour ces raisons, de son poste de professeur à l'École nationale d'architecture de Marseille, puisse encore être à la tête d'un festival", explique Cécile Michaud. Près de six mois après avoir été auditionnée dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte après sa plainte, Cécile Michaud est revenue sur les faits, encore douloureux, dont elle accuse Matthieu Poitevin.

"D'un coup, [il] se retourne pour mettre ses mains sur ma gorge"

Selon la plaignante, les faits reprochés à Matthieu Poitevin remonteraient à 2016, lorsqu'elle était étudiante en cinquième année à l'ENSA-M. Une année particulièrement importante pour les élèves désireux d'obtenir leur diplôme, souligne Le Monde. Décrivant des cours réalisés dans un contexte "chaotique, tendu, toxique", Cécile Michaud explique qu'un jour, Matthieu Poitevin serait carrément "monté sur les tables en criant et en gesticulant comme un singe, et [aurait projeté] le matériel des élèves contre les murs". La surprise de ses élèves aurait été totale. "On ne mouftait pas. Nous étions terrorisés à l'idée de ne pas avoir notre diplôme."

Cécile Michaud affirme toutefois que cela n'aurait pas été la première alerte sérieuse concernant Matthieu Poitevin. Celle-ci serait survenue "quelque temps plus tard". Et Cécile Michaud d'expliquer : "Avec une camarade, nous avons présenté un projet dont Matthieu Poitevin a dit qu'il ressemblait à un 'chibre'", mot tiré de l'argot pour parler du sexe masculin. L'apothéose se serait encore produite quelques jours plus tard. Alors qu'elle était assise sur le rebord d'une table de classe, dos à la porte, quasiment au milieu de la pièce, Matthieu Poitevin serait entré dans la salle, passé devant elle avant de se retourner d'un coup sur elle et de mettre "ses mains sur [s]a gorge et [la] pencher en arrière pour [l]'allonger sur la table" et l'étrangler.

"Je ne saurais dire le temps que cela a duré. Il s'est arrêté, s'est relevé. Il était au-dessus de moi allongée sur la table. Il a recommencé une seconde fois. Je me souviens avoir ri de stress, d'incompréhension", se rappelle Cécile Michaud. Autour d'elle, une quinzaine de personnes. "Aucune n'a bougé, interféré. J'ai moi-même encaissé le coup sans prendre conscience de ce qu'il venait de se dérouler. La peur, j'étais sidérée, totalement déboussolée." Ce jour-là, elle l'assure : "Matthieu Poitevin a brisé quelque chose en [elle]".

"Après, je suis partie vivre très loin, et j'ai changé de métier"

Dans les colonnes du Monde, Cécile Michaud évoque toutefois une autre agression survenue plusieurs mois plus tard, alors qu'elle avait accepté un stage de sortie d'école dans l'agence de Matthieu Poitevin. Pourtant brisée par la première agression, elle explique avoir malgré tout accepté ce stage : "Mon corps et ma tête ont dit : 'Oublie, et avance'". Cette fois, entre autres harcèlements verbaux quotidiens, comme le fait d'être appelée par un prénom qui n'était pas le sien, elle se souvient d'une agression survenue alors qu'elle se trouvait dans la cuisine et se préparait un café. "Matthieu Poitevin m'a entourée de ses bras et a posé ses mains sur mes

fesses. Puis, il a dit : 'Ah, pardon, ce n'est pas ce que je voulais faire.' Et il est parti s'enfermer dans son bureau pour le reste de la journée", témoigne-t-elle. Une agression dont elle affirme n'avoir réussi à parler que dix ans plus tard. "Après, je suis partie vivre très loin, et j'ai changé de métier."

Interrogé par Le Monde, le président du Syndicat national professionnel des acteurs et professions l'architecture, paysage, urbanisme et maîtrise d'œuvre (Synatpau), Stéphane Calmard, explique avoir accompagné Cécile Michaud dans son parcours judiciaire, mais avoir aussi reçu pas moins de huit signalements au cours des derniers mois visant Matthieu Poitevin. "Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg", estime-t-il.

Si ces révélations ont conduit à l'annulation du festival, Matthieu Poitevin apparaît aujourd'hui acculé. Alors qu'il conteste "catégoriquement l'ensemble de ces allégations" auprès du Monde, l'architecte a perdu son procès aux prud'hommes contre une ex-salariée qui l'accusait de "management toxique" en septembre dernier. Par ailleurs, son agence Matthieu Poitevin Architecture est désormais placée en liquidation judiciaire.