Le député des Pyrénées-Atlantiques David Habib est subitement mort dans la nuit de mercredi à jeudi. Il était âgé de 65 ans.

David Habib est mort. Député de la 3e circonscription des Pyrénées-Atlantiques depuis 2002, celui qui avait également été maire de Mourenx entre 1995 et 2014 est décédé dans la nuit du mercredi 18 au jeudi 19 novembre. Grande figure politique du Béarn, David Habib serait mort "subitement" durant son sommeil, relaie La République des Pyrénées. À ce stade, la cause de son décès n'a pas été précisée. Mais le quotidien l'assure, l'enquête semble s'orienter vers une mort naturelle.

Au fil des décennies, David Habib avait fait du bassin de Lacq, de Mourenx et de l'Ouest Béarn un véritable fief, relate La République des Pyrénées, évoquant le fameux "Habibland". La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a annoncé le décès du député ce jeudi 19 novembre depuis le perchoir, saluant "une voix forte, un homme de caractère, fidèle à ses convictions et à son engagement républicain".

David Habib, hostile à l'alliance avec LFI lors des législatives 2022

Le patron des députés socialistes à l'Assemblée nationale lui a également rendu hommage alors qu'il a longtemps été membre du parti à la rose. "C'était un homme de convictions, un homme de courage, tempétueux parfois, généreux toujours, fidèle à ses amis, fidèle à son territoire, les Pyrénées-Atlantiques", a déclaré Boris Vallaud, ajoutant non sans émotion : "Nous l'avons non seulement côtoyé, avons bataillé à ses côtés, mais l'avons aimé sincèrement." David Habib avait claqué la porte du Parti socialiste après l'alliance entre le PS et La France insoumise à l'occasion des législatives de 2022. Il avait ensuite rejoint le micro-parti de Bernard Cazeneuve, La Convention.

David Habib aura marqué l'histoire de l'Assemblée nationale en étant par deux fois vice-président, entre 2015 et 2017 puis entre 2019 et 2022. Localement, il restera aussi dans les mémoires comme le socialiste qui avait affronté François Bayrou aux élections municipales de Pau en 2014. Il n'avait toutefois réussi à obtenir que 37% des suffrages lors du second tour du scrutin, rappelle Le Monde.