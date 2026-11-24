Le chef Michel Dumas est mort à l'âge de 72 ans, a annoncé son fils le 23 novembre. Il était devenu une star des réseaux sociaux avec ses vidéos de recettes reconnaissables entre milles.

Il avait pris sa retraite il y a moins de deux mois. Le chef cuisinier Michel Dumas est mort le vendredi 20 novembre 2026, à l'âge de 72 ans. C'est son fils Jean-Pierre Dumas qui a annoncé le décès le lundi 23 novembre sur Facebook indiquant que son père se savait malade depuis plusieurs années. "Il y a quelques années, mon père a reçu un diagnostic de cancer de la prostate. [...] Même si on savait qu'il était malade, ma mère et moi, on pensait avoir encore beaucoup de temps avec lui. Après toutes ces années, on ne s'attendait pas à ce que tout aille si vite à la fin. C'est encore un choc pour nous", écrit ce dernier dans un long message.

La famille de Michel Dumas remercie l'équipe médicale qui a suivi le chef durant les dernières années de sa vie pour "la qualité des soins" et "le temps passé" avec le cuisinier et sa famille. Elle en profite aussi pour glisser un message de prévention contre le cancer de la prostate qui est le cancer le plus fréquent chez l'homme, mais aussi un de ceux qui se soignent le mieux s'il est détecté avec un taux de survie net à 5 ans à 93 % indique le site de la Sécurité sociale.

Le chef Michel Dumas s'était fait connaître sur internet avec ses vidéos de recettes, souvent gourmandes, qui rendaient la cuisine accessible. Son style décontracté, à la bonne franquette, ses explications succinctes mais efficaces, et ses expressions comme "tourne et retourne" ou "super nickel" étaient autant de signatures. Certainement aussi les raisons de son succès avec plus d'1,3 million d'abonnés sur Youtube et 2,4 millions sur Facebook.

Natif de Poitiers dans la Vienne, c'est surtout en Amérique et plus précisément au Canada que le chef Michel Dumas a fait sa carrière. Le cuisinier a même été naturalisé canadien après avoir déménagé au pays des caribous en 1976. Il a été sous-chef à l'hôtel Windsor dans le centre-ville de Montréal, puis est allé dans l'Ouest canadien, avant de revenir au Québec où il a fini sa vie. L'aventure du chef Michel Dumas sur les réseaux, elle, a commencé en août 2013 et a duré 13 années jusqu'en octobre 2026. "Le moment est venu pour moi d'accrocher mon tablier et de profiter d'une retraite bien méritée", écrivait Michel Dumas le 5 octobre dernier pour annoncer son retrait des réseaux et le passage de flambeau à son fils, Jean-Pierre, présent depuis les premières vidéos.

"Depuis cette toute première vidéo, Jean-Pierre a toujours été à mes côtés. Derrière la caméra, au montage, dans nos projets et, avec le temps, de plus en plus devant la caméra avec moi. Nous avons construit toute cette aventure ensemble, une recette, une vidéo et un fou rire à la fois. [...] Jean-Pierre prendra maintenant la relève et continuera ce que nous avons commencé ensemble. Je ne pourrais imaginer meilleure personne pour poursuivre cette aventure. [...] Je suis extrêmement fier de le voir aujourd'hui devenir mon successeur", ajoutait le cuisinier. Une succession qui n'aura pas le même goût après le décès du cuisinier.

Le fils de Michel Dumas se souvient toutefois avec émotion des 13 années passées à filmer des vidéos et souligne l'influence qu'elles ont pu avoir sur les cuisiniers en herbe ou amateurs qui suivaient les recettes de son père. "Quand on a commencé à filmer ensemble, je n'aurais jamais pensé qu'un jour, autant de gens diraient 'super nickel" dans leur propre cuisine. Aujourd'hui, ça me fait sourire d'y penser."

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