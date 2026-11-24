L'ouvrage "Le Journal spirituel du pape François" sort ce mercredi en librairie, dévoilant des notes personnelles du souverain pontife décédé en 2025.

Le pape François se révèle un peu plus. Dans son ouvrage Le Journal spirituel du pape François, publié mercredi 25 novembre, le cardinal argentin Victor Manuel Fernández, ami du souverain pontife, livre de rares confidences du pape décédé en avril 2025. Des pensées inscrites dans un carnet intime alimenté par Jorge Mario Bergoglio, de son nom de naissance, lui-même, entre 1992 et 2024, soit quelques mois seulement avant sa mort. On découvre ainsi les inquiétudes du pape, mais aussi son autocritique ou encore des anecdotes comme le fait qu'il ait rencontré la Vierge ou qu'il affirme avoir vu le diable à plusieurs reprises, relate Vatican News.

Le pape François explique ainsi son silence étonnant devant la Vierge Marie au moment de sa visite à Fatima, à l'occasion de son voyage à Lisbonne pour les Journées mondiales de la jeunesse en 2023. Alors que tout le monde s'était interrogé sur son absence de prise de parole, on découvre dans des notes remontant au mois d'octobre 2025 que s'il ne s'est adressé à personne, c'est parce qu'il communiquait avec la Vierge. "Je l'ai regardée et elle m'a parlé", explique-t-il.

"Je ne peux oublier son regard les deux premières fois"

Mais au-delà de la Vierge, le pape François se confie sur le combat spirituel particulièrement intense auquel il s'est livré tout au long de sa vie. Parmi les 86 pages de ce carnet intime rédigées avant son élection et les 55 écrites une fois devenu souverain pontife, le pape François confie ainsi avoir également rencontré le diable. C'est d'ailleurs la teneur de son ultime note, remontant au 18 août 2024 : "Lors d'un bref retour sur ma vie, j'ai vu les moments où le diable s'est manifesté. Je ne peux oublier son regard les deux premières fois : depuis la voiture, alors que je rentrais chez moi, et dans la chorale au cours de la messe", explique le pape François.

D'après le souverain pontife, le diable serait cependant souvent réapparu "dans différentes situations". Et de détailler : "C'est une présence aux aguets, prête à intervenir, et elle le fait de différentes manières, par exemple en jouant les innocents ou les distraits." Jorge Mario Bergoglio révèle garder en souvenir "ses yeux menaçants et, en même temps, séduisants". Il évoque également des "yeux enflammés" vus une autre fois. Et le pape François de se remémorer encore : "Il a essayé de s'approcher et je suis parti en serrant le chapelet dans mes mains, priant la Vierge Marie…"

Le pape François "gracié" et "guidé"

Dans un extrait, on en apprend un peu plus sur une des manifestations du diable. L'une d'elles serait survenue à son retour à Rome, après son voyage au Chili en janvier 2018. Voyage au cours duquel il avait apporté publiquement son soutien à un évêque ayant couvert un prêtre pédophile. "Au cours d'une rencontre, je le vis et entendis sa voix, triomphant, possédant tout : 'Aujourd'hui, j'ai atteint tout ce que je voulais.' […] Je ne peux pas oublier le puissant râle de sa voix", explique le pape.

Au-delà des anecdotes, c'est un pape grandement humain qui apparaît dans ce livre publié avec l'aval du Vatican, avec ses peurs et ses inquiétudes, notamment autour de la vieillesse, mais aussi ses critiques à l'égard de lui-même. "Les attaques du diable, sous différentes formes, ont augmenté... Est-ce un signe que le temps touche à sa fin et qu'il ne veut pas perdre ?" se questionne-t-il encore après son élection. La face lumineuse du pape François semble toutefois l'emporter à la fin de son récit. Le souverain pontife estime avoir été "gracié" par Dieu, choisi et "guidé".