Le concert de Chimène Badi, prévu le 5 décembre à l'Opéra de Tunis avec l'Orchestre symphonique tunisien, a été annulé vendredi 27 novembre. Cette décision intervient après un appel au boycott lancé par un collectif propalestinien, qui reproche à la chanteuse des propos tenus en 2019 sur Israël.

Le Théâtre de l’Opéra de Tunis a annoncé, vendredi 27 novembre, l’annulation du concert que la chanteuse française Chimène Badi devait donner le 5 décembre avec l’Orchestre symphonique tunisien. Dans son communiqué, l’établissement ne précise pas les motifs de cette décision, qui intervient au lendemain d’un appel au boycott lancé par un collectif militant propalestinien, rapporte Le Figaro.

Jeudi 26 novembre, le collectif tunisien avait demandé aux autorités de ne pas "accueillir les complices des crimes de guerre et du génocide sionistes dans nos salles de spectacle publiques". Dans un texte publié sur Facebook, il estimait que l’artiste "a exprimé par le passé des positions scandaleuses concernant la cause palestinienne". Selon lui, "accueillir cette chanteuse revient à normaliser les relations avec un artiste complice de l’occupation et constitue un abandon des principes du peuple tunisien concernant la cause palestinienne".

Que reproche-t-on à Chimène Badi ?

Le collectif fait référence à des propos tenus en 2019. Interrogée à l’époque par i24News, une chaîne francophone basée en Israël, Chimène Badi avait déclaré qu’elle serait "fière d’aller à Tel-Aviv" pour représenter la France à l’Eurovision. La chanteuse n’a pas réagi dans l’immédiat à l’annulation de son concert.

Après la déprogrammation du spectacle, le collectif a salué la "réactivité de l’Opéra". Il a toutefois regretté que le communiqué de l’établissement ne précise pas les raisons de cette annulation, ajoutant qu’il "aurait préféré que le communiqué précise la raison de cette annulation".

Cet épisode s’inscrit dans un contexte de tensions autour des relations culturelles avec Israël. Les appels au boycott culturel de l’État hébreu se sont multipliés depuis le début de l’offensive militaire dans la bande de Gaza, lancée en représailles à l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023. En Tunisie, un projet de loi visant à "criminaliser" tout lien avec Israël avait été examiné par les députés en 2023. En 2025, la chanteuse Hélène Ségara avait également été déprogrammée d’un festival en raison d’un supposé soutien à Israël, alors même qu’elle n’était pas censée s’y produire.