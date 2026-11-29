Le chanteur Mike Love, cofondateur des Beach Boys, est mort samedi 28 novembre à l'âge de 85 ans, a annoncé son attaché de presse. Les causes de la mort de Mike Love n'ont pas été précisées, mais le musicien faisait face à des problèmes de santé depuis plusieurs mois.

Il était le seul à n'avoir jamais quitté les Beach Boys. Mike Love, chanteur et cofondateur du groupe, est mort samedi soir à l'âge de 85 ans, entouré de sa famille, a confirmé son attaché de presse, rapporte la BBC le 29 novembre 2026.

Le communiqué ne précise pas les causes de sa mort. Ses problèmes de santé étaient toutefois connus depuis plusieurs mois. Lors de sa dernière apparition avec les Beach Boys, le 11 octobre au Ryman Auditorium de Nashville, dans le Tennessee, il avait dû être accompagné jusqu'à la scène. Le même jour, l'acteur John Stamos, qui se produit avec le groupe depuis 1985, avait évoqué sur Instagram ses "sérieux problèmes de santé".

Un pilier des Beach Boys

Mike Love avait fondé les Beach Boys en 1961 en Californie, avec ses cousins Brian, Dennis et Carl Wilson et leur ami Al Jardine. Il a coécrit les paroles de nombreux succès du groupe, dont California Girls, Good Vibrations et I Get Around. Révélés par les albums Surfin' Safari en 1962 et Surfin' USA l'année suivante, les Beach Boys ont vendu plus de 100 millions de disques dans le monde, selon leur site officiel. Leur album Pet Sounds, sorti en 1966, est souvent considéré comme leur chef-d'œuvre. Le groupe est entré au Rock & Roll Hall of Fame en 1988.

Mike Love a aussi passé une partie de sa carrière devant les tribunaux. Dans les années 1990, il a obtenu en justice d'être crédité comme coauteur de dizaines de chansons écrites avec Brian Wilson. Après la mort de Carl Wilson en 1998, il s'est vu attribuer les droits exclusifs de tourner sous le nom du groupe. Al Jardine l'a contesté, et la bataille judiciaire entre les deux hommes a duré des années. "Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi suis-je le méchant ?", s'interrogeait-il en 2016 dans Rolling Stone. Il avait toutefois retrouvé Brian Wilson et Al Jardine en 2012 pour une tournée et un album, That's Why God Made the Radio.

Les hommages se multiplient

Le communiqué salue "une icône culturelle américaine", dont le talent a inspiré des générations de musiciens. Son fils, Mike Love Jr, lui a rendu hommage sur Instagram en reprenant le titre d'une des chansons les plus célèbres du groupe, God Only Knows. John Stamos a pour sa part estimé que c'était "un privilège d'avoir aimé quelqu'un au point d'avoir aussi mal".

Lors de la mort de Brian Wilson, en 2025, Mike Love avait écrit que "le monde a perdu un génie". Al Jardine est désormais le dernier membre fondateur des Beach Boys encore en vie.