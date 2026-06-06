Bernadette Chirac : avec sa fille Claude Chirac, des relations tendues jusqu'à ces dernières années

Décédée à l'âge de 93 ans le vendredi 5 juin, Bernadette Chirac laisse derrière elle l'image d'une femme de caractère. Une personnalité qui a longtemps entretenu des rapports tumultueux avec sa fille Claude, avant un rapprochement dans les dernières années de sa vie.

Avec la disparition de Bernadette Chirac, le 5 juin 2026 à l'âge de 93 ans, c'est l'une des dernières grandes figures de la vie politique française qui s'éteint. Ancienne Première dame, élue locale influente en Corrèze et visage emblématique de l'opération Pièces Jaunes, elle aura consacré sa vie à la carrière de Jacques Chirac. Derrière cette image de femme de devoir se cachait pourtant une histoire familiale parfois tourmentée, notamment avec sa fille cadette, Claude Chirac.

Longtemps, les relations entre Bernadette et Claude Chirac ont fait couler beaucoup d'encre et alimenté les rumeurs autour du clan Chirac. À partir de la fin des années 1980, lorsque Claude devient la conseillère en communication de son père, les premières tensions apparaissent. La jeune femme modernise l'image de Jacques Chirac et s'impose progressivement comme l'une des personnalités les plus influentes de son entourage. Une situation que Bernadette Chirac aurait parfois vécue difficilement. "Dites-moi, l'épouse de Jacques Chirac, c'est moi ou ma fille ?", se serait-elle ainsi agacée auprès d'un conseiller à l'époque de la mairie de Paris. La proximité entre le futur président et sa fille nourrit alors chez elle le sentiment d'être reléguée au second plan. Dans les couloirs de l'Élysée, certains évoquent même une guerre d'influence, des tensions que Bernadette Chirac a toujours publiquement démenties.

Dans son livre Conversations, publié en 2001 avec Patrick de Carolis, l'ancienne Première dame écrivait : "On a voulu m'opposer de manière très perverse à ma fille. Cette histoire d'opposition entre Claude et moi est complètement inventée par la presse."

Une trêve de courte durée. Quelques années plus tard, Bernadette Chirac laissait entrevoir des dissensions plus profondes dans un reportage accordé à L'Express. "Ma fille cadette, Claude, m'empêche de voir mon petit-fils", confiait-elle alors, une déclaration qui avait relancé les spéculations sur leurs relations.

Claude Chirac, l'ombre puis la rivale présumée

Durant les années 1990 et 2000, les observateurs décrivent régulièrement une rivalité entre les deux femmes autour de Jacques Chirac. Chargée de l'image du président à l'Élysée, Claude Chirac aurait à plusieurs reprises recadré sa mère et cherché à moderniser l'entourage présidentiel. De son côté, Bernadette Chirac refuse de se laisser effacer. Très présente sur le terrain en Corrèze, omniprésente dans les médias et à la tête des Pièces Jaunes, elle parvient à construire sa propre popularité auprès des Français. Pour un ancien conseiller de Jacques Chirac, cité par Laurent Léger dans son livre Claude Chirac, "en dépit des haines et des rancœurs, toute la famille" a fini par se mettre d'accord "sur une stratégie à tenir".

Avec le temps, les blessures semblent toutefois s'être refermées. Après la fin de la carrière politique de Jacques Chirac puis son décès en 2019, mère et fille se rapprochent progressivement. La santé déclinante de l'ancienne Première dame contribue également à ce rapprochement.

Un rapprochement dans les dernières années

Ces dernières années, Claude Chirac était devenue l'un des principaux soutiens de sa mère. "Je suis son aidante, comme j'ai été celle de mon père. Je suis là tous les jours", expliquait-elle en 2023. Selon plusieurs proches, les rivalités d'autrefois avaient laissé place à une relation plus sereine. Jusqu'à la fin, Claude Chirac est restée aux côtés de sa mère, refermant ainsi le chapitre d'une relation mère-fille longtemps marquée par les tensions, avant de finalement s'apaiser.