Bernard Tapie : comment il a convaincu un agent Enedis de ne pas lui couper le courant

C'est une scène surréaliste que décrit Le Parisien dans sa dernière édition : Bernard Tapie a fait savoir au journal que ses créanciers du CDR avaient demandé à ce que l'électricité soit coupée à son domicile.

Bernard Tapie n'en est manifestement pas revenu. Tant et si bien qu'il a même décrit ce qu'il lui est arrivé, lundi 21 septembre, auprès du Parisien. L'homme d'affaires a fait savoir qu'un agent d'Enedis s'est rendu à son hôtel particulier, situé en plein coeur de Paris, envoyé par le mandataire judiciaire de CDR. Ce dernier réclame le remboursement des 404 millions d'euros obtenu en 2008 lors de l'arbitrage contesté. Bernard Tapie a expliqué au Parisien avoir découvert l'homme sur son palier. "Je l'invite à entrer, raconte Bernard Tapie, je lui offre un café et il m'explique qu'il est mandaté par EDF pour me couper l'électricité. Il a été stupéfait de me voir, il n'avait pas fait le rapprochement entre la société GBT (NDLR : Groupe Bernard Tapie) et moi". Et d'ajouter : "Je lui ai expliqué que la liquidation judiciaire de mes biens n'est pas définitive et, qu'en plus, je paie moi-même mes factures de gaz et d'électricité. C'est fou, ils ont essayé de me couper l'électricité".

L'ancien ministre dit ne pas comprendre comment ce genre de situation peut se produire, alors qu'il a proposé des pistes pour ses créanciers. "Je veux vendre mon hôtel particulier parisien mais le parquet s'est opposé à la vente, de même qu'il s'est opposé à ce que les saisies pénales effectuées par le juge Tournaire et libérées par ma relaxe soient versées en avance sur les créances réclamées par le CDR comme je l'avais proposé pour prouver ma bonne foi", explique-t-il.

Quant au technicien d'Enedis, il semble tout aussi contrarié de la situation. Contacté par Le Parisien, il fait savoir qu'il a renoncé à son intervention suite aux déclarations de Bernard Tapie et après avoir consulté son supérieur hiérarchique. "C'est le mandataire judiciaire et non le fournisseur d'électricité, en l'occurrence EDF, qui est seul décisionnaire. La résiliation dans ce cas n'avait pas lieu d'être", a-t-il estimé auprès de nos confrères, donnant son propre sentiment : "J'ai été touché de le voir dans cet état et, franchement, je trouve ça dégueulasse de l'attaquer en justice alors qu'il est aussi diminué physiquement".

Ce n'est pas un secret, Bernard Tapie est malade. Il continue de lutter contre un double cancer de l'œsophage et de l'estomac. L'homme d'affaires suit actuellement un traitement expérimental, en Belgique. Auprès de Soir Mag, il a indiqué que cette nouvelle thérapie lui permet de lutter de manière efficace contre sa maladie, mais au prix d'une affaiblissement considérable. "Le traitement a des résultats très significatifs quant à leur efficacité sur la tumeur, mais la difficulté, c'est d'arriver à en supporter les conséquences. [...] Je me sens donc actuellement beaucoup plus mal", a-t-il fait savoir, ajoutant qu'il doit être mis sous assistance respiratoire. Mais face aux commentaires de la presse people, qui évoquait un "état végétatif", Bernard Tapie a rapidement démenti depuis sa chambre d'hôpital, auprès, encore une fois, du Parisien. "Rassurez-vous, ça va aller…Vous savez ici, il y a pire que moi. A côté de moi, il y a une jeune mère de famille de 37 ans avec une tumeur au cerveau", avait-il relativisé.

Les commentaires de Bernard Tapie sur son cancer

Récemment, le double cancer de Bernard Tapie se faisait de plus en plus visible. Début septembre, invité au concours d'éloquence des avocats du barreau de Paris, il avait ému et impressionné son auditoire par un pamphlet consacré à la nécessité de rester le plus actif possible face à la maladie. La voix raillée, il lançait : "Contrairement à ce que l'on dit, le moral, etc... Vos cellules cancéreuses s'en foutent. Elles ont un ennemi, c'est votre énergie ! Car c'est l'énergie qui donne la puissance à votre système immunitaire. Et comment on trouve l'énergie ? En se bougeant ! En se remuant ! Et si vous êtes au lit du matin au soir, en vous disant : 'Je ne peux pas me lever', vous êtes mort !"

"Vos cellules cancéreuses ont un ennemi, c'est votre énergie"



La leçon de courage de Bernard Tapie face à la maladie pic.twitter.com/7rcgD9NBYO — BFMTV (@BFMTV) September 8, 2020

L'an dernier, il avait interpellé par sa voix sur le plateau de CNews. Alors qu'il était invité pour commenter les résultats des élections européennes, il était apparu fatigué, et presque aphone. Il avait alors confié quelques informations peu rassurantes sur l'état de sa maladie : "Ça ne va pas bien", avait-il concédé, en rendant public son second cancer. L'ancien ministre de la Ville a aussi fait savoir qu'il avait dû "recommencer la chimio, la radiothérapie". Au début du mois de juillet 2019, Bernard Tapie n'avait pas pu assister à son verdict dans l'affaire du Crédit lyonnais, apparemment trop affaibli. Après avoir été relaxé dans cette même affaire, il avait fait preuve d'auto-dérision sur sa maladie. "Je n'ai qu'une seule réflexion : mon cancer vient d'en prendre un sale coup dans la gueule ! C'est bien la preuve qu'il faut toujours, toujours, se battre jusqu'au bout", avait-il déclaré à La Provence. "C'est ma plus belle chimio !", aurait-il aussi lancé à ses proches, selon BFMTV, à cette époque. Quelques jours plus tard, le Parquet de Paris annonçait avoir fait appel de la relaxe générale concernant le procès.

Bernard Tapie avait aussi choisi l'humour pour répondre à la publication d'un article du Monde, signalant son décès jeudi 31 octobre 2019. Une nécrologie intitulée "La mort de Bernard Tapie, l'homme aux mille vies", avait été publiée sur Internet par erreur. L'article, écrit par les journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme avait été dépublié moins de 20 minutes après sa mise en ligne.

La rédaction des nécrologies de personnages publiques est une pratique courante dans les rédactions des grands médias, mais l'homme d'affaires étant malade, l'erreur du Monde avait d'autant plus été mal accueillie. Le quotidien avait présenté ses excuses Bernard Tapie avait quant à lui réagi à cette malheureuse publication. À Franz-Olivier Giesbert, ancien directeur du Point qui a pu le contacter, il avait répondu avec humour : "Je viens d'avoir Bernard Tapie au téléphone. Il m'a dit en plaisantant : 'L'annonce de ma mort par Le Monde est, comme disait Mark Twain, 'très exagérée''".