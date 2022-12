Bastien Vives : ses BD pornographiques sont-elles illégales ?

BASTIEN VIVES. Trois livres de l'auteur de BD Bastien Vivès sont visés par une plainte pour "diffusion d'images pédopornographiques". Le débat est houleux, mais sur le plan juridique les dessins incriminés sont-ils illégaux ?

La polémique autour des bandes dessinées de Bastien Vivès ira-t-elle jusqu'en justice ? Et si oui, l'auteur pourrait-il être jugé responsable des accusations de pédopornographie qui sont portées contre lui ? Ce sont là les questions que posent la plainte déposée par Innocence en danger (IED) le lundi 19 décembre 2022. L'association de protection de l'enfance accuse trois ouvrages de l'auteur de BD de "diffusion d'images pédopornographiques", "incitation à la commission d'agressions sexuelles sur mineurs" et "diffusion à un mineur de messages violents". Si Bastien Vivès est incriminé c'est aussi les cas des deux maisons d'édition qui ont publié les romans graphiques : les maisons Glénat et Requins marteaux. La plainte relance le débat sur les planches de dessins et leur légalité mais le sujet fait polémique et est délicat impliquant à la fois des texte des lois et des positions morales.

Quelles BD de Bastien Vivès sont accusées de pédopornographie ?

Sur les dizaines de romans graphiques et de bandes dessinées signées par Bastien Vivès, trois ouvrages sont sous le feu des critiques : Les Melons de la colères (2011) et La Décharge mentale (2018) issus de la collection "BD CUL" de Requins marteaux et Petit Paul (2018). Selon l'association Innocence en danger (IED), La Décharge mentale met en scène les relations incestueuses d'un couple avec leurs trois filles âgées de 18, 15 et 10 ans. Dans les deux autres romans graphiques c'est le même personnage qui est au cœur des scènes pédopornographiques, le fameux Paul, un jeune enfant doté d'un sexe à la taille disproportionnée qui apparaît d'abord dans Les Melons de la colère lors d'une scène où sa sœur "lui impose une fellation" selon l'association plaignante. Le même enfant est ensuite "violé par son institutrice, sa sœur et sa prof de judo" dans le dernier ouvrage pointé du doigt par IED. Dans sa plainte déposée auprès de la procureure de la République de Paris, l'association conclut que "ces planches montrent bien des mineurs abusés ou exhibant leur intimité" et qu'à ce titre elles correspondent à des représentations pédopornographiques.

Les BD pornographiques de Bastien Vivès sont-elles illégales ?

Le caractère phonographique des trois BD mises en cause par la plainte de l'IED ne font nul doute. Bastien Vivès lui-même reconnaît que ses dessins ne sont pas adaptés à un public mineur et a rappelé dans un communiqué publié le 15 décembre que tous étaient vendus "sous blister, avec un avertissement et une interdiction aux moins de 18 ans". Mais parler de pornographie revient à contourner le problème car les planches de BD incriminées représentent des mineurs lors d'actes sexuels, pour certains incestueux, et donc illégaux, et pour d'autres possiblement réalisés sous la contrainte. L'association de protection de l'enfance voit des scènes de viol dans les pages du Petit Paul, par exemple.

Sans s'attarder sur l'illégalité des scènes représentées, le simple fait de dessiner des enfants dans des situations à caractère sexuel relève de la pédopornographie et tombe sous le coup de l'article 227-23 du Code pénal. Lequel punit "le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique". Et la loi ne prévoit aucune exception à ces représentations comme le souligne l'avocate d'IED et auteure de la plainte, Delphine Girard, dans Le Parisien. Selon elle l'article du Code pénal entend "une représentation assez large, qui concerne aussi les œuvres de l'esprit, les représentations de l'enfant qu'elles soient imaginaires ou non, photographiées ou dessinées, dans une situation de comportement sexualisée ou dès lors qu'il s'agit de rapport avec des adultes". Et Guillaume Beaussonie, professeur de droit pénal à l'Université de Toulouse, d'ajouter : "Le texte ne prévoit pas d'exception. Il n'y a pas d'hypothèse dans laquelle une exception artistique pourrait être autorisée".

Les BD de Bastien Vivès protégées par la liberté d'expression ?

Et quid de la liberté d'expression ? C'est le principal argument utilisé par Bastien Vivès et par d'autres auteurs qui prennent la défense de leur confrère, papa du Petit Paul. Un droit essentiel, central dans les affaires qui touchent au domaine artistique et posé par plusieurs texte dont l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH). Ce droit est aussi repris par Agnès Tricoire, avocate à la cour de Paris et déléguée de l'Observatoire de la liberté de création, dont les propos sont retranscrits par Franceinfo et qui estime que si l'article 227-23 du Code pénal peut être utilisé, il doit l'être de façon "proportionnée" en fonction du degré de fiction de la représentation du mineur et selon l'intention de l'auteur. Or Bastien Vivès, dément toute mauvaise intention derrière ses dessins et ses BD. Reste que si la liberté d'expression est reine, l'exercice de ce droit peut-être limité notamment par "la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale", comme prévoit également l'article 10 de la CEDH.

Des questions juridiques, mais aussi morales sur l'affaire Bastien Vivès

La polémique autour de Bastien Vivès est complexe et se joue sur plusieurs plans. Si d'un point de vue artistique l'auteur et certains de ses confrères soutiennent la liberté d'expression, l'argument certes fort entre en opposition avec ce qui est légal ou non de représenter, comme expliqué plus haut. Il appartient à la justice, si elle se saisit de l'affaire après la plaine d'IED visant Bastien Vivès, de trancher sur ce point. Mais d'autres questions soulevées sont plutôt d'ordre moral : est-il correct ou non de représenter des mineurs dans des scènes à caractère sexuel comme l'auteur du Petit Paul le fait ? Ces dessins alimentent-ils ou incitent-ils à des actes pédocriminels ?

Si pour les associations qui luttent contre les violences sexuelles et l'inceste voient tout le mal que pourrait causer ces dessins entre les mains de victimes ou de personnes susceptibles d'y voir une forme de normalité ou encore d'approbation, d'autres estiment qu'un dessin ne peut être la cause d'un mal ou d'une pulsion amorale. Selon ces derniers, l'image ne fait qu'exprimer et parfois soulager ces pulsions pour éviter que le désir ne se réalise dans la vraie vie et ne peut en aucun cas l'inciter. Tous ces sujets et ces questions sensibles avaient été soulevés en 2018 avec un signalement classé sans suite. Une personne qui avait "connu personnellement des victimes d'inceste" s'était dite préoccupée "par la possible utilisation de ce matériel pédopornographique par des agresseurs, dans le but de convaincre l'enfant que la pédocriminalité, c'est bien, c'est normal, c'est 'fun'", rapporte Franceinfo. Mais en "l'absence d'infraction", le signalement n'avait pas abouti.

Que risque Bastien Vivès si ses BD sont jugées illégales ?

Si les trois BD de Bastien Vivès décriées sont caractérisées comme des œuvres pédopornographiques après la plainte de l'association Innocence en danger (IED) alors l'auteur pourrait encourir jusqu'à 75 000 euros d'amende et 5 ans de prison pour le chef de "diffusion d'images pédopornographiques", toujours selon l'article article 227-23 du Code pénal. Mais les accusations ne s'arrêtent pas là car en plus d'être jugées pédopornographiques, les planches de Bastien Vivès banalisent les abus sexuel sur mineurs toujours d'après IED qui évoque "une provocation à la commission d'abus sexuels sur mineurs pour des personnes fragiles qui pourraient penser que de telles relations sont la norme". C'est là, un fait passible de 5 ans de prison et 45.000 euros d'amende.

Des accusations démenties par Bastien Vivès

Si tout semble contre lui, même certaines de ses propres déclarations, Bastien Vivès a fini pas s'exprimer sur la polémique. Dans un communiqué aux airs de mea culpa publié le 15 décembre sur son compte instagram, l'auteur de BD dément fermement les accusations qui le visent et "condamne la pédocriminalité, ainsi que son apologie et sa banalisation" tout comme "la culture du viol et les violences faites aux femmes". L'homme défend aussi son travail et ses planches qui "évoque[nt] la naissance du sentiment amoureux et du désir" dans une forme d'expression qui relève du "genre burlesque humoristique". Un ton que Bastien Vivès dit affectionner et reprendre régulièrement en interview, l'on peut imaginer qu'il fait ici référence à sa sortie dans Madmoizelle précitée. "A aucun moment je n'ai voulu blesser des victimes de crimes et abus sexuels", a-t-il pris soin d'ajouter. Quant à la diffusion de contenus pornographiques accessible aux mineurs, l'artiste précise que ses "quatre livres dits 'pornographiques' sont vendus en librairie sous blister, avec un avertissement et une interdiction aux moins de 18 ans".