Mama Cax : les images fortes de cette mannequin unijambiste

Décédée en 2019, Mama Cax a laissé sa marque sur l'histoire de la mode : amputée d'une jambe à l'adolescence, elle est parvenue à se faire un nom dans le mannequinat.

L'histoire de Mama Cax - de son vrai nom Cacsmy Brutus - est une leçon de courage : atteinte d'un cancer des poumons et d'un cancer des os à l'âge de 14 ans, cette jeune New Yorkaise est parvenue à dompter sa maladie. Alors que les diagnostics des experts l'avaient condamnée et ne la laissaient pas espérer vivre plus de quelques mois, Mama Cax a tenu bon. A 16 ans, la maladie ne l'avait toujours pas abattue, mais les médecins avaient dû procéder à une amputation de sa jambe droite. Un handicap qui ne l'a pas empêché de réaliser ses études à New York, en France, à Tunis et aussi à Rome a t-elle écrit sur son site internet.

Mama Cax se tourne vers le mannequinat, et doit sa première apparition à un grand défilé à Michelle Obama, qui l'invite à la White House Fashion Show, en 2016. L'année suivante, elle devient mannequin professionnelle. En 2018, elle défile pour Becca McCharen et sa marque Chromat, lors de la Fashion Week de New York. Le monde de la mode la découvre vraiment à cette occasion, alors qu'elle défile avec sa prothèse ; mais c'est sans doute grâce à Rihanna qu'elle accède à un niveau de notoriété internationale, la chanteuse lui ayant demandé de défiler pour son événement Fenty Beauty en 2019. Lors de son décès, la chanteuse lui a rendu hommage, la qualifiant comme "une reine, une force".

Mama Cax est décédée la même année, le 16 décembre 2019, à seulement 30 ans : le cancer et de nombreuses complications liées à des thromboses dans le ventre et sa jambe gauche. C'est également sur le compte Instagram de Mama Cax que sa famille avait décidé de lui un dernier hommage vibrant : "Dire que Cax était une battante serait un euphémisme. En tant que survivante du cancer, elle avait pris l'habitude de relever les différents défis de la vie avec succès. C'est avec le même cran (ferveur) qu'elle a vécu ses derniers jours sur terre".

Sur son blog, la mannequin partageait ses conseils beauté et bonnes adresses et y confiait ses moments de vie. Par exemple, elle racontait son combat pour s'accepter : "Je suis sur le long chemin de l'amour de soi et il y a beaucoup d'obstacles à franchir" racontait-elle. Mama Cax militait aussi pour la représentation dans les milieux de la mode des personnes handicapées. En 2018, pour Teen Vogue, elle y racontait l'importance de "montrer des personnes en situation de handicap" car "il y a des gens qui ont un handicap physique qui achètent des produits et qui ne se voient jamais représentés d'une manière ou d'une autre".