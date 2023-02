Mama Cax : une vie hors du commun, une vie de combats

La mannequin Mama Cax décédée en 2019 est aujourd'hui mise en avant par le Doodle de Google, retour sur l'histoire d'une jeune femme amputée d'une jambe à l'adolescence qui a réussi a devenir top model et militer pour l'inclusivité.

Mama Cax était un surnom, une carapace. "Mama Cax est mon alter ego qui est beaucoup plus âgé et plus sophistiqué" déclarait la jeune femme à The Standard. De vrai nom Cacsmy Brutus, a choisi ce pseudonyme pour se "réinventer", prendre un nouveau départ. Cacsmy Brutus alias Mama Cax a eu un parcours compliqué, mais elle a su en faire une force. Mannequin et bloggeuse elle défendait les droits des personnes handicapées et aussi l'inclusivité dans le milieu de la mode.

Son histoire est une leçon de courage : atteinte d'un cancer des poumons et d'un cancer des os à l'âge de 14 ans, cette jeune New Yorkaise qui a passé une grande partie de son enfance à Haïti est parvenue à dompter sa maladie. Alors que les diagnostics des experts l'avaient condamnée et ne la laissaient pas espérer vivre plus de quelques mois, Mama Cax a tenu bon. A 16 ans, la maladie ne l'avait toujours pas abattue, mais les médecins avaient dû procéder à une amputation de sa jambe droite suite au remplacement de sa hanche que son corps rejetait. Un handicap qui ne l'a pas empêché de se battre et de réaliser ses études à New York, en France, à Tunis et aussi à Rome a t-elle écrit sur son site internet.

Mama Cax se tourne vers le mannequinat et la mode, l'une de ses grandes passions, et doit sa première apparition à un grand défilé à Michelle Obama, qui l'invite à la White House Fashion Show, en 2016. L'année suivante, elle devient mannequin professionnelle. Dans une interview pour Glamour, elle y déclare être "tombée amoureuse de la mode parce que j'ai réalisé que j'étais jolie quand je couvrais tout" car elle souffrait de son apparence physique. En 2018, elle défile pour Becca McCharen et sa marque Chromat, lors de la Fashion Week de New York. Le monde de la mode la découvre vraiment à cette occasion, alors qu'elle défile avec sa prothèse ; mais c'est sans doute grâce à Rihanna qu'elle accède à un niveau de notoriété internationale, la chanteuse lui ayant demandé de défiler pour son événement Fenty Beauty en 2019. Lors de son décès survenu cette année-là, la chanteuse lui a rendu hommage, parlant d'elle comme "une reine, une force". L'actrice et animatrice Jameela Jamil écrivait à propos de son amie que c'était "un honneur de te connaître et d'être témoin de ton pouvoir et de ton élégance".

C'est au fil des années et défilés que Mama Cax continue d'élargir le spectre de l'inclusivité dans ce milieu souvent fermé. "J'ai dû me ressaisir et réaliser que je suis dans cet espace parce qu'ils veulent que j'y sois, parce que j'ai travaillé dur pour être ici et que je mérite d'être ici" a décrit la mannequin à Glamour. C'était l'un de ses combats, la meilleure représentation des personnes en situation de handicap dans l'industrie de la mode. Elle souhaitait que ces personnes ne soient pas définies par leur handicap, mais en tant qu'individus : "L'accent ne doit pas être mis sur le handicap, mais sur la personne ; c'est ce qui manque encore" déclarait-elle au média.

Mama Cax est décédée la même année, le 16 décembre 2019, à seulement 30 ans : le cancer et de nombreuses complications liées à des thromboses dans le ventre et sa jambe gauche. C'est également sur le compte Instagram de Mama Cax que sa famille avait décidé de lui un dernier hommage vibrant : "Dire que Cax était une battante serait un euphémisme. En tant que survivante du cancer, elle avait pris l'habitude de relever les différents défis de la vie avec succès. C'est avec le même cran (ferveur) qu'elle a vécu ses derniers jours sur terre".

Dans l'un de ses derniers post Instagram, elle y racontait qu'en déplacement à Londres, elle a ressenti des "douleurs abdominales sévères". Une fois à l'hôpital les médecins ont découvert que "plusieurs caillots sanguins dans [sa] jambe, [sa] cuisse, [son] abdomen et près d'un filtre IVC près de [ses] poumons (un dispositif médical qui empêche les caillots de pénétrer dans les poumons)".

Sur son blog, la mannequin partageait ses conseils beauté et bonnes adresses et y confiait ses moments de vie. Par exemple, elle racontait son combat pour s'accepter : "Je suis sur le long chemin de l'amour de soi et il y a beaucoup d'obstacles à franchir" racontait-elle. Après son opération, Mama Cax racontait pour The Standard avoir "eu du mal à accepter un nouveau corps et à l'aimer. Je me suis lancée dans un voyage pour essayer d'atteindre un endroit où je me sentais heureuse, mais j'étais loin de me douter que j'entraînerais tant de personnes dans ce voyage avec moi" répondait-elle.