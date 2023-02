Hanouna contre Boyard : l'animateur va-t-il payer l'amende de 3,5 millions d'euros ?

HANOUNA/BOYARD. L'Arcom a condamné la chaîne C8 à une amende de 3,5 millions d'euros, en raison des insultes proférées par Cyril Hanouna à l'encontre de Louis Boyard lors de l'émission "Touche pas à mon poste" du 10 novembre 2022.

La séquence avait fait le tour des réseaux sociaux en novembre dernier, lorsque Cyril Hanouna avait traité le député insoumis Louis Boyard d'"espèce d'abruti", de "tocard", de "merde" et autres insultes en direct sur le plateau de l'émission Touche pas à mon poste, allant jusqu'à lancer à son ancien chroniqueur : "ferme ta gueule". Finalement, les injures de l'animateur star ont valu à la chaîne C8 d'être condamnée à une amende record de 3,5 millions d'euros par l'Arcom, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (anciennement connue sous le nom de CSA). C'est donc bien la chaîne qui a été condamnée pour ces propos et qui va donc payer cette amende, et non Cyril Hanouna.

Pour rappel, lors de l'émission Touche pas à mon poste du 10 novembre 2022, Louis Boyard avait suscité l'ire de Cyril Hanouna lorsqu'il avait prononcé le nom de Vincent Bolloré et tenté de parler des activités du milliardaire en Afrique. Vincent Bolloré est le premier actionnaire de Vivendi, qui est propriétaire du groupe Canal+ auquel appartient C8. "L'Arcom a en effet estimé que ces propos ont porté atteinte aux droits de l'invité, au respect de son honneur et de sa réputation", et que "cette séquence traduisait une méconnaissance par l'éditeur de son obligation de maîtrise de son antenne", a indiqué l'Arcom dans un communiqué publié jeudi 9 février.

L'autorité a "également considéré que cette séquence traduisait une méconnaissance par l'éditeur de son obligation de maîtrise de son antenne", précise le communiqué. Le régulateur des médias a par ailleurs annoncé avoir mis en demeure C8 de respecter ses obligations légales "relatives à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information". Pour l'Arcom, Louis Boyard "avait été explicitement empêché d'exprimer en plateau un point de vue critique à l'égard d'un actionnaire du groupe Canal+, auquel appartient le service de télévision C8" et, par la suite, "l'émission n'avait pas été réalisée dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information."

"On prend acte de la décision de l'Arcom et on va se réserver le droit de voir ce qu'on va faire après", a réagi Cyril Hanouna dans son émission, jeudi soir. "Le milliardaire Bolloré a voulu me censurer. On a Touché à Son Poste", a de son côté écrit sur Twitter Louis Boyard, en faisant référence au nom de l'émission présentée par l'animateur.