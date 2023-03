Gisèle Halimi : le Panthéon après l'hommage ? Pourquoi ça patine

Un hommage national est rendu ce 8 mars 2023 à l'avocate et militante Gisèle Halimi. Mais l'initiative est critiquée et jugée insuffisante par les associations féministes qui plaident pour l'entrée de la défenseur des droits des femmes au Panthéon.

Le 8 mars 2023, en plus d'être la journée internationale des droits des femmes, est également celle de l'hommage national rendu à Gisèle Halimi. La mise à l'honneur de l'avocate et célèbre militante féministe devrait être saluée, mais les associations héritières des combats de la militante crient à l'"instrumentalisation politique". La cérémonie qui doit se tenir au palais de Justice de Paris, fait polémique à plusieurs égards : non seulement d'être organisé à la hâte en parallèle de mobilisations féministes et syndicales, l'hommage serait un moyen de détourner les yeux de la tempête sociale et politique autour de la réforme des retraites qui ajouterait aux injustices subies par les femmes, selon les organisation féministes. Un avis que partage le journaliste Serge Halimi, un des fils de l'avocate qui aurait "défendu" et "pris un part active" au mouvement contre le projet de loi.

Si l'hommage rendu à Gisèle Halimi fait polémique c'est aussi parce qu'il semble "malhonnête" selon plusieurs associations féministes. Depuis la mort de la militante - décédée le 20 juillet 2020 - les héritiers des combats de la femme politique attendent que les progrès initiés par les luttes de l'avocate soient reconnus et que la figure féministe soit intronisée au Panthéon. En comparaison, la cérémonie critiquée est clairement insuffisante au regard des faits d'armes de Gisèle Halimi mais force est de constater que concernant l'entrée de cette dernière au Panthéon, l'Elysée hésite.

Gisèle Halimi peut-elle entrer au Panthéon ?

L'entrée de Gisèle Halimi au Panthéon est une idée qui ne manque pas de soutien. Les nombreux combats de la militante défenseure des droits des femmes et issue de la gauche sont autant d'arguments qui servent à défendre cette demande : la légalisation de l'IVG, la reconnaissance du viol comme un crime, la lutte contre la colonisation et la guerre d'Algérie, celle contre la peine de mort ou encore la dépénalisation de l'homosexualité. Dès octobre 2020, seulement quelques mois après la mort de Gisèle Halimi, une pétition est née pour appuyer l'entrée de l'avocate au Panthéon. Le document compte aujourd'hui plus de 35 000 signatures.

Début 2021, c'est l'historien Benjamin Stora qui a, sans hésité, évoqué l'entrée de Gisèle Halimi au Panthéon dans ses préconisations pour "réconcilier les mémoires" en lien avec la guerre d'Algérie, un sujet sur lequel Emmanuel Macron souhaiterait laisser une trace. L'Elysée elle-même n'a pas écarté l'idée de faire de la militante la septième femme a avoir sa place aux côtés des grands dans l'édifice parisien. Elle a d'ailleurs assuré que l'hommage national du 8 mars 2023 "n'est pas une alternative" au Panthéon et que "la réflexion est toujours en cours". Problème : elle semble prendre trop de temps pour certains.

Qui s'oppose à l'entrée de Gisèle Halimi au Panthéon ?

La personnalité et les idées que portait Gisèle Halimi ne font pas consensus dans la sphère politique, notamment à droite où certains combats de la figure anticapitaliste et anticolonialiste n'étaient pas défendus. Lors de sa proposition d'inscrire la militante au Panthéon, l'historien Benjamin Stora qui a côtoyé l'avocate a également constaté une vive opposition des Harkis et de leurs descendants, stigmates de cette mémoire douloureuse de la guerre d'Algérie, rapportait Public Sénat. C'est à la fois la force et l'inconvénient des personnalités aussi politiques : l'admiration de certains et aussi forte que la rancœur des autres. Cette ambivalence pourrait expliquer les hésitations d'Emmanuel Macron a sauté le pas. Pour l'heure, l'Elysée a une excuse pour justifier la lenteur des avancées : "Une entrée au Panthéon est toujours un processus de temps long, à l'exception de Victor Hugo et Simone Veil. Et ce ne doit pas être la revanche d'une partie du pays contre une autre."

La temporalité joue bien en faveur du gouvernement, la mort de la féministe ne remontant qu'au 20 juillet 2020, soit à moins de 3 ans, quand Joséphine Baker – dernière femme à avoir été intronisée – est entrée au Panthéon 46 ans après sa mort.

Pourquoi l'hommage à Gisèle Halimi est-il critiqué ?

L'entrée de Gisèle Halimi au Panthéon n'est pas à l'ordre du jour mais le gouvernement entend bien rendre hommage à l'avocate, femme politique et militante, avec une cérémonie en grande pompe le 8 mars 2023. Alors qu'Emmanuel Macron a prévu de dérouler un discours après que Jean-Yves Halimi, un des fils de la célèbre féministe ait pris la parole, l'initiative n'est pas du goût de tous et a provoqué l'ire des associations féministes à plusieurs égards.

Un hommage de dernière minute ?

La mise à l'honneur de Gisèle Halimi serait une décision de dernière minute, du moins c'est l'impression qu'on eu Serge Halimi et Violaine Lucas, présidente de l'association Choisir la cause des femmes, fondée par Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir. "On a reçu un simple mail le 2 mars au matin sur l'adresse de l'association. […] On nous prévient six jours avant, alors qu'on a déjà un événement au Parlement européen prévu le 8 mars", sans compter les autres mobilisations du 8 mars toujours organisées en amont. Ce manque de formalités est à leurs yeux le signe de la hâte avec laquelle le gouvernement aurait essayé de redorer son image en pleine crise autour de la réforme des retraites.

L'hommage à Gisèle Halimi, une "instrumentalisation politique"

La cérémonie censée honorer la mémoire de Gisèle Halimi "nous semble relever d'une instrumentalisation manifeste", a écrit Le Planning familial dans la foulée d'autres association féministes. Violaine Lucas a également regretté une "instrumentalisation politique" dans une lettre au chef de l'Etat voyant en cet hommage le moyen de détourner les yeux de la mobilisation contre la réforme des retraites "qui pénalise particulièrement les femmes" et à laquelle la féministe "aurait, sans aucun doute possible, pris une part active". Un avis partagé par Serge Halimi qui estime que le 8 mars "la meilleure façon d'honorer la mémoire et les combats" de sa mère est d'être dans la rue.