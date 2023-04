Picasso : pervers narcissique, liaisons avec des mineures… La face sombre de l'icône

Quand Picasso rencontre Dora Maar, la talentueuse photographe de 28 ans gère son propre studio photo. A 55 ans, il vient d'avoir un bébé avec Marie-Thérèse Walter et se désintéresse de cette dernière. Le peintre pousse sa nouvelle compagne à arrêter la photo pour la peinture. En plus de l'"humilier quotidiennement", souligne Arianna Huffington dans Picasso, créateur et destructeur, "Picasso la frappait régulièrement, parfois de façon tellement violente qu'elle perdait connaissance". "Cette violence et cette maltraitance, il les a mises allègrement dans son art.", note Julie Beauzac. "En 1937, il a fait 53 œuvres qui s'appellent La Femme qui pleure. (...) des portraits d'une femme en larmes, le visage déformé par la douleur et l'angoisse. Et à chaque fois, le modèle c'est Dora Maar."