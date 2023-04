"Colère", "regret"... Les Français ne supportent plus Macron ! Ce qu'ils disent vraiment aux sondeurs

Dans le cadre du sondage Elabe / BFMTV du 24 avril 2023, il était demandé : "Ces derniers jours, lors de visites d'Emmanuel Macron dans plusieurs villes, le Président de la République a parfois été la cible d'insultes de la part de personnes présentes dans la foule. De laquelle des opinions suivantes vous sentez vous le plus proche ?". 56% des Français ont opté pour : "On peut comprendre ce type de réaction, sa politique et sa façon de s'exprimer provoque une très forte colère." 43% ont quant à eux choisi : "C'est inadmissible d'insulter un Président de la République, même si on est en désaccord avec sa politique et qu'on n'apprécie pas sa personnalité."