Elle possède 14 congélateurs contenant des hérissons et depuis samedi, son site Web a été mis hors service

Depuis qu'elle était étudiante en biologie, Sophie Lund Rasmussen a toujours été fascinée par cet animal nocturne épineux.

Elle est surnommée 'Docteur Hérisson' – et à juste titre, diront beaucoup. Sophie Lund Rasmussen, chercheuse en hérissons à l'Université d'Oxford et d'Aalborg, est la seule spécialiste des hérissons au Danemark, et elle a consacré sa vie à étudier ce petit animal. Elle a toujours été fascinée par cet animal nocturne épineux. Depuis qu'elle était étudiante en biologie et a travaillé bénévolement dans une station de soins pour la faune, nourrissant de jeunes hérissons orphelins au biberon, l'animal a toujours eu une place spéciale dans son cœur. "J'ai toujours aimé les hérissons. Les hérissons sont fantastiques, et les Danois les aiment aussi. Ils sont tout à fait distinctifs avec leurs épines, tout le monde les reconnaît. Ils sont tellement mignons lorsqu'ils traversent le jardin", dit Sophie Lund Rasmussen.

Elle a actuellement 14 congélateurs remplis des corps de hérissons que les gens lui ont envoyés depuis 2016 pour son projet de recherche 'Le Projet Hérisson Danois'. Depuis 2016, elle a encouragé les Danois à rassembler des hérissons morts pour sa recherche, et samedi dernier, elle a lancé une nouvelle campagne nationale avec le Fonds mondial pour la nature (WWF). La campagne vise à inciter les Danois à compter les hérissons une fois par an et à enregistrer les résultats sur un site web.

Le premier décompte a eu lieu samedi dernier et, selon Sophie Lund Rasmussen, a été un grand succès – si grand que son site a été mis hors service en raison de l'engagement massif des Danois, dit-elle à la chaîne danoise TV 2. "C'était incroyable le nombre de personnes qui ont visité le site. Le système n'a tout simplement pas pu suivre, a raconté Sophie Lund Rasmussen. Au fil des ans, elle a fait plusieurs découvertes intéressantes sur les hérissons, notamment en étudiant les nombreux spécimens envoyés.

Sophie Lund Rasmussen espère que la nouvelle campagne aidera à cartographier les mouvements des hérissons et à estimer leur nombre au Danemark. "Nous devons obtenir des données concrètes sur l'état de la population de hérissons ici, afin de mieux cibler nos efforts pour leur conservation", explique-t-elle.

Il est encore trop tôt pour parler des résultats du décompte. Depuis samedi, elle et son équipe travaillent à collecter les résultats et à remettre le site en ligne. "Les Danois ont montré un grand intérêt, et je suis donc sûre que nous obtiendrons des résultats utiles", dit Sophie Lund Rasmussen.

Les hérissons sont actifs la nuit, le meilleur moment pour les observer est au crépuscule, dit Sophie Lund Rasmussen.

Les résultats du décompte seront annoncés jeudi.

Elle si vous aussi voulez rendre votre jardin accueillant pour les hérissons voici quelques choses à faire:

- Évitez d'utiliser des pesticides, des poisons et d'autres produits chimiques nocifs dans le jardin.

- Vérifiez les buissons, haies et tas de compost pour voir si des hérissons s'y cachent avant de commencer le jardinage.

- Créez un coin sauvage dans le jardin avec des tas de déchets végétaux, des feuilles ou des troncs d'arbres.

- Faites un trou dans la clôture pour permettre aux hérissons de se déplacer librement entre les jardins.

- Mettez de l'eau à disposition et complétez le régime alimentaire du hérisson en mettant de la nourriture pour chats dans le jardin.