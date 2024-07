Quels artistes chanteront à la cérémonie des JO ? Céline Dion, Lady Gaga, Aya Nakamura... et des surprises ?

Le casting de la cérémonie d'ouverture des JO, vendredi, à Paris, est impressionnant. Céline Dion, Lady Gaga, Aya Nakamura et Juliette Armanet devraient être rejointes par de nombreux artistes dont un célèbre DJ, un pianiste et même un groupe de métal.

Depuis le début de la semaine, la capitale française est devenue une véritable planète people. L'arrivée, pas si discrète, de Céline Dion et de Lady Gaga à Paris a fait naître la rumeur de leur participation à la cérémonie d'ouvertures des JO de Paris 2024. À mesure que l'évènement se rapprochait, d'autres noms se sont ajoutés à ceux des deux divas. Mercredi soir, Le Parisien a apporté plusieurs confirmations et donné une logique à l'ensemble.

Les deux têtes d'affiche seront accompagnées d'Aya Nakamura et de Juliette Armanet. Dans un article publié 48 heures avant l'événement, le quotidien francilien indique que le metteur de scène Thomas Jolly a bien réussi à réunir les quatre chanteuses pour le grand show prévu le long de la Seine puis aux abords du Champ de Mars.

L'un des marqueurs de l'événement, sera donc le grand retour sur scène de Céline Dion, absente depuis quatre ans et l'apparition de ses graves ennuis de santé. Celle-ci devrait être l'interprète de l'Hymne à l'amour d'Edith Piaf. Une interprétation qu'on a longtemps attribuée à Aya Nakamura, mais qui devrait finalement échoir à la diva québécoise. Selon Le Parisien, Aya Nakamura devrait finalement chanter du Charles Aznavour, accompagnée de la Garde républicaine.

Lady Gaga, qui aurait été aperçue par de nombreux fans sur une plateforme posée sur la Seine, avec une équipe technique et un piano ces derniers jours, est encore entourée du plus grand secret, mais elle sera bien de la partie selon le journal. Elle pourrait, elle aussi, chanter du Piaf lors de la cérémonie d'ouverture, car l'icône de la musique pop avait marqué les esprits avec son interprétation de La Vie en Rose dans le film A Star is Born et lors de plusieurs concerts. Les fans l'imaginent donc reprendre le morceau une nouvelle fois vendredi. Les indices repérés cette semaine semblaient en tout cas correspondre à une répétition en vue de la cérémonie des Jeux olympiques.

Quant à Juliette Armanet, elle devrait être accompagnée du pianiste Sofiane Pamart, comme l'a révélé L'Équipe, avant que le Parisien confirme l'information mercredi soir. D'autres artistes comme la chanteuse lyrique Marina Viotti, le groupe de rock metal Gojira (qui fera une collaboration aussi inédite que surprenante), Philippe Katerine (annoncé "dans le plus simple appareil sous une énorme cloche") et Cerrone devraient aussi participer à la célébration. D'ici vendredi 19h30, heure à laquelle doit débuter la cérémonie, d'autres noms peuvent encore sortir car au total ce sont 3h45 de show qui sont prévus pour entamer ces Jeux Olympiques.

Céline Dion et Lady Gaga, le coup de maître de la cérémonie des JO

Deux célébrités qui arrivent à Paris à seulement quelques jours d'un des plus grands shows planétaires, il n'en fallait pas plus pour que tout le monde comprenne qu'elles seront au cœur de la cérémonie d'ouverture des JO. Ajoutez près d'un milliard de téléspectateurs attendus à travers le monde, un énorme show rassemblant 10 500 sportifs présents pour les Jeux, et une première le long de la Seine, et vous n'aurez plus de doute. Lady Gaga et Céline Dion se sont d'ailleurs à peine cachées à la sortie du Royal Monceau, le Palace 5 étoiles où elles ont séjourné et près duquel elles ont été abondamment saluées par les fans et photographiées, la première le 22 juillet et la seconde ce mercredi 24 juillet.

Si rien d'officiel n'a encore confirmé la participation de Céline Dion et de Lady Gaga à la cérémonie d'ouverture des JO de Paris, les organisateurs ont donc toutes les peines du monde à entretenir le mystère. La présence de Céline Dion sur scène "serait une formidable nouvelle, car c'est une immense artiste", a même déclaré Emmanuel Macron, lors de son interview sur France 2 le 23 juillet. Et d'ajouter avec un sourire en coin : "Je serais immensément heureux si Céline Dion pouvait être présente à la cérémonie d'ouverture". De son côté, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera a concédé, le mercredi 24 juillet, que la chanteuse n'était pas là "par hasard".

Céline Dion souffrant depuis plusieurs années du syndrome de la personne raide, une maladie neurologique rare qui la tient éloignée de la scène, devrait performer selon toute vraisemblance. Mais la prestation de l'interprète de I'm alive devrait être soumise à l'absence de contre-indications de dernière minute. La chanteuse se prépare en tout cas à monter sur scène et a prévu des essayages chez Dior en vue de la cérémonie d'ouverture selon RTL. La performance de Lady Gaga n'est pas certaine non plus. Si les images de ce qui semblait être une répétition sur la Seine ont circulé, la qualité de la vidéo ne permet pas de reconnaître avec certitude la chanteuse américaine.

Céline Dion prépare-t-elle son retour ?

La prestation de Céline Dion, la première depuis le 8 mars 2020 et son dernier concert à Newark, aux États-Unis, pourrait ne durer qu'une chanson pour préserver sa santé. Mais ce retour, événement dans l'événement, a de quoi réjouir les fans de la star et les spectateurs venus assister à l'ouverture des JO. La chanteuse n'est plus remontée sur scène et s'est faite rare dans les médias depuis qu'elle a annoncé souffrir du syndrome de l'homme raide.

Après cette longue absence, l'artiste donne l'impression de préparer son retour : elle a participé à la promotion du documentaire Je suis Céline Dion qui retrace son quotidien et son combat contre sa maladie et dans lequel elle laisse la porte ouverte à un retour sur scène, sans donner de date précise. Faut-il y voir le signe d'une amélioration de la santé de Céline Dion ? Les vidéos de la star capturées par des internautes à l'entrée de son hôtel, comme le long voyage en avion entre Las Vegas, où elle vit, et Paris, pourraient être synonymes d'une meilleure forme physique.

Vers une prestation de Lady Gaga aux JO de Paris ?

Autre star internationale qui aurait été vue à Paris ces dernières heures, Lady Gaga ! Sa participation aux JO n'avait pourtant pas été évoquée ou avancée par les nombreuses rumeurs sur les artistes présents à la cérémonie d'ouverture. Mais une récente vidéo énigmatique publiée par Paris 2024 interroge les fans de la native de Manhattan. On y voyait une personne en armure, un déguisement qui n'effraierait pas Lady Gaga, grande adepte des déguisements et chorégraphies osées sur scène. Enfin, une vidéo des répétitions, de trop faible qualité toutefois pour y cerner le moindre détail de l'interprète, a circulé ces derniers jours, montrant une prestation au piano. De quoi un peu plus susciter l'excitation des fans français de Lady Gaga, qui n'ont pas vu la chanteuse sur une scène française depuis un show remarqué au Stade de France en 2022... Le retour n'en serait que plus grandiose.