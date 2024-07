Le fils de Nadine Morano a été retrouvé mort chez lui, il avait 33 ans

Mardi 23 juillet, Grégoire Morano, le fils de l'eurodéputée LR Nadine Morano, à été retrouvé mort à son domicile situé à Nancy.

Le fils de Nadine Morano, Grégoire Morano a été découvert sans vie, à son domicile ce mardi 23 juillet, selon une information d'Actu.fr et confirmée par l'Est Républicain. C'est son père, Angelo Morano, qui inquiet de ne plus avoir de nouvelles de son fils, se serait rendu chez lui à Nancy. Sur place, et n'ayant eu aucune réponse de son fils, il aurait finalement réussi à entrer en passant par une fenêtre restée ouverte, précise Actu.fr. Après avoir pénétré dans le domicile du jeune homme, il aurait découvert son corps inerte sur son lit.

Angelo Morano a prévenu les secours et entamé un massage cardiaque pour tenter de réanimer son fils mais sans succès, Grégoire Moreno a été déclaré décédé sur place à leur arrivée. Les circonstances de son décès n'ont pas été rendues publiques et des examens complémentaires devraient avoir lieu. Toujours selon Actu.fr, "le médecin du SAMU a remis un certificat de décès avec 'obstacle médico-legal'". Un terme utilisé dans les cas de suicide ou de décès suspect.

Au mois de mai 2023, Grégoire Morano avait été impliqué dans un accident de la route. Le jeune homme avait percuté un poids lourd en s'insérant sur l'A31. Interpellé dans un premier temps, il avait été testé positif à la cocaïne. En janvier dernier, il avait finalement été condamné à 8 mois de prison avec sursis probatoire, une obligation de suivre des soins addictologie, ainsi qu'une obligation de travailler ou de suivre une formation, par le tribunal de Nancy pour conduite sous stupéfiants, délit de fuite et mise en danger de la vie d'autrui. Absent lors de la comparution, l'avocat de Grégoire Morano avait indiqué que son état psychologique ne permettait pas sa présence.