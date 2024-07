Le fils de Nadine Morano retrouvé mort : les circonstances du décès troubles

Le corps de Grégoire Morano a été découvert inerte sur le lit de son appartement par l'ex-mari de l'eurodéputée. Le décès a été signalé aux autorités judiciaires.

Le fils de Nadine Morano, Grégoire Morano a été découvert sans vie, à son domicile ce mardi 23 juillet, selon une information d'Actu.fr et confirmée par L'Est Républicain. Son père, Angelo Morano, inquiet de ne plus avoir de nouvelles de son fils, se serait rendu chez lui à Nancy. Sur place, et n'ayant eu aucune réponse de son fils, il aurait finalement réussi à entrer en passant par une fenêtre restée ouverte, précise Actu.fr. Après avoir pénétré dans le domicile du jeune homme, il aurait découvert son corps inerte sur son lit.

Angelo Morano a ensuite prévenu les secours et entamé un massage cardiaque pour tenter de réanimer son fils, sans succès. Grégoire Moreno a été déclaré mort sur place à l'arrivée des secours. Les circonstances de son décès n'ont pas été rendues publiques et des examens complémentaires devraient avoir lieu. Mais selon Actu.fr, "le médecin du SAMU a remis un certificat de décès avec 'obstacle médico-legal'". Un terme utilisé dans les cas de suicides ou de décès suspects.

Qui était Grégoire Morano ?

Âgé de 33 ans, Grégoire Morano était le second fils de Nadine et Angelo Morano, deuxième des trois enfants de la fratrie. Celui qui avait étudié à l'Université de Californie à Los Angeles (UCLA) et suivi les Cours Florent, célèbre école de théâtre française, se présentait sur les réseaux sociaux comme un "entrepreneur et créateur de vidéo", passionné de nature.

Au mois de mai 2023, Grégoire Morano avait toutefois été impliqué dans un accident de la route. Le jeune homme avait percuté un poids lourd en s'insérant sur l'A31. Interpellé dans un premier temps, il avait été testé positif à la cocaïne. En janvier dernier, il avait finalement été condamné à 8 mois de prison avec sursis probatoire, une obligation de suivre des soins addictologie, ainsi qu'une obligation de travailler ou de suivre une formation, par le tribunal de Nancy pour conduite sous stupéfiants, délit de fuite et mise en danger de la vie d'autrui. Absent lors de la comparution, l'avocat de Grégoire Morano avait indiqué que son état psychologique ne permettait pas sa présence.

De nombreux hommages rendus à Grégoire Morano

Depuis l'annonce de son décès, de nombreuses personnalités ont rendu hommage à Grégoire Morano et surtout apporter leur soutien à sa célèbre maman. "Ma Nadine, pas de mots... Juste mon cœur de mère avec le tien !" a ainsi réagi Isabelle Balkany.

Alors que certains internautes, opposés aux idées politiques défendues par Nadine Morano, ont pu se réjouir de la mort de son fils, l'ex-ministre Marlène Schiappa a déclaré sur X : "On ne devrait jamais se servir des drames des enfants. La politique n'excuse pas tout. Respecter le deuil d'une mère est un principe qui ne doit absolument jamais être remis en question, sous aucun prétexte ! Ceux qui y dérogent ont perdu toute humanité. Pensées sincères..."