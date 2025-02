Phénomènes des JO, qui sont ces artistes français récompensés aux Grammy Awards ?

Le groupe de métal français Gojira accompagné de la chanteuse lyrique Marina Viotti a remporté son premier Grammy Awards ce dimanche à Los Angeles, après avoir enflammé la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024.

Un triomphe. Le groupe de métal français Gojira a remporté cette nuit son premier Grammy Awards dans la catégorie "meilleure performance métal de l'année". Il était sélectionné pour son interprétation saisissante de "Mea Culpa (Ah : Ça ira !)", aperçue pour la première fois lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024, avec une Marie-Antoinette décapitée.

Une prestation qui avait bluffé et enthousiasmé le public français qui pour certains, découvraient le groupe à l'aura internationale. Accompagné de la chanteuse lyrique Marina Viotti, et du musicien et producteur Victor Le Masne, le groupe français a donc réussi son pari à Los Angeles en remportant son tout premier Grammy grâce à un tableau symbole de la Révolution française.

"Si on peut attiser la curiosité des gens envers ce style-là, c'est déjà gagné"

"C'est énorme. C'est dur à expliquer, j'ai pas trop de mots à mettre dessus". C'est une émotion "très forte, on s'y attendait un petit peu, mais en même temps on essaie de rester humble", indique Mario Duplantier, le batteur du groupe de metal français ce lundi sur France Info. Il faut dire qu'avec cette prestation et cette récompense prestigieuse, le groupe Gojira a damé le pion d'immenses concurrents comme Metallica et Judas Priest.

Sur la scène californienne, son frère Joe Duplantier dédiait cette victoire à "tous les groupes qui repoussent les limites. Soutenez vos artistes locaux, soutenez vos groupes locaux", a-t-il lancé. C'était la quatrième nomination pour le groupe aux Grammy Awards, après deux en 2017 et une en 2022. " Après, il faut jamais forcer des choses, mais évidemment, le métal c'est un style complexe qui est très riche et il y a beaucoup de bonnes choses dedans (...) Si on peut attiser la curiosité des gens envers ce style-là, c'est déjà gagné", lançait de son côté, Mario, ce lundi 3 février au micro de France Info.

Avec leurs quatre nominations aux Grammy Awards (dont un sacre), ils ont aussi partagé la scène aux Etats-Unis avec les icônes Metallica ou Korn, les suivant notamment en première partie lors de plusieurs tournées. En France, ils ont évidemment animé le festival référence du Hellfest mais aussi rempli Bercy à l'Accor Arena en 2023. L'album Fortitude sorti en 2021 en amont de cette tournée record avait déjà affolé les chiffres de vente, notamment aux Etats-Unis. En France, le choix de Gojira pour la cérémonie d'ouverture des JO était également un choix fort de l'organisation en donnant une place à un genre musical peu mis en avant dans ce type d'événements.

Un groupe français au succès planétaire

Gojira, un groupe landais fondé à l'origine par deux frères Joseph "Joe" et Mario Duplantier, a conquis le monde en plus de la France. Le groupe se fait d'abord connaître avec des albums comme Terra Incognito, The Link ou encore From Mars to Sirius entre 2001 et 2005. Il s'exporte aux Etats-Unis par des collaborations avec Children of Bodo Behemoth ou Machine Head. Il débute des tournées de l'autre côté de l'Atlantique jusqu'à jouer avec Metallica.

Après des albums a succès comme L'Enfant sauvage en 2012 ou Magma quatre ans plus tard, qui figurent en bonne place du Billboard 200, c'est leur album Fortitude qui est le plus vendu en copies physiques aux Etats-Unis lors de sa première semaine de vente en 2021. Gojira est le premier groupe français à arriver en tête du classement Billboard Hard Rock Albums.

De son côté, Marina Viotti avait été nommée artiste lyrique de l'année aux dernières Victoires de la musique classique, tout en ayant une appétence toute particulière pour le metal. Elle a même son propre groupe, Soulmaker. Loin du relatif classicisme d'une reprise d'Edith Piaf comme annoncé partout, le show de Gojira et Marina Viotti fut l'une des belles surprises de la cérémonie d'ouverture des derniers Jeux Olympiques, avant le sacre des Grammy.