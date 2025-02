Naâman : de quoi est mort le chanteur de reggae, connu pour Outta Road et Karma ?

L'artiste Naâman est mort vendredi 7 février, à l'âge de 34 ans. Il s'était fait une place sur la scène reggae en 2013 et avait sorti cinq albums.

Le monde du Reggae est en deuil. Naâman est décédé, vendredi 7 février, apprend-on de la Réserve communication. Le chanteur de 34 ans, de son vrai nom Martin Mussard, est mort des suites d'une tumeur cérébrale diagnostiquée en 2019. Il s'est battu pendant près de six ans contre cette terrible maladie.

Selon un communiqué, "Naâman portait un regard lumineux sur le monde et souhaitait avant tout célébrer la vie". Il aurait écrit un dernier titre pendant les derniers instants de sa vie, nommé Mon Amour. " Il laisse derrière lui quelques enregistrements exclusifs qui illustrent magnifiquement son propos et son œuvre. Leur sortie sera programmée prochainement".

Cinq albums et près de 70 titres depuis 2013

Le chanteur né à Dieppe, en Seine-Maritime, qui partageait sa vie entre la France et l'Inde, aura sorti cinq albums et près de 70 titres. L'agence de communication fait également part de ses derniers instants, lors desquels "il a continué à transmettre tout autant de lumière et de joie à ceux qui l'entouraient, en accueillant la mort avec confiance et avec le même amour que pour la vie".

Concernant ses proches, "sa famille, ses associés, les équipes de son label Big Scoop Records, ses musiciens et ses équipes techniques accueillent son départ avec une profonde émotion et une gratitude absolue d'avoir pu partager sa vie et sa musique".