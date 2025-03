Elon Musk a inventé le prénom de son 6e fils, il n'aurait jamais pu l'appeler ainsi en France

Elon Musk ne fait rien comme les autres. Il a notamment donné un prénom curieux à l'un de ses enfants, qui n'a rien à envier à R2D2.

Patron de Space X, Tesla et X, Elon Musk est également le père de douze enfants, nés de trois mères différentes. Selon des proches interrogés par Business Insider, le multimilliardaire aurait comme idée fixe depuis plusieurs années la volonté que les personnes les plus intelligentes repeuplent la planète avec leur progéniture. Il encouragerait ses amis riches à faire de même, persuadé que la richesse est directement liée au QI. "L'un des plus grands risques pour la civilisation est le faible taux de natalité… Si les gens n'ont plus d'enfants, la civilisation va s'effondrer", expliquait-il, en 2021, lors d'un forum du Wall Street Journal.

Cette effigie du mouvement "pronataliste" aux États-Unis entretient malgré tout des relations conflictuelles avec certains de ses enfants, dont sa fille transgenre Vivian Wilson. "Mon fils a été tué par la culture woke" a-t-il affirmé à son sujet dans une interview au site d'information The Daily Wire.

Mais l'engouement médiatique autour de sa famille a culminé à la naissance de son sixième enfant, le 4 mai 2020. Et pour cause : le nouveau né, nommé "X Æ A-12", a été doté d'un prénom pour le moins original. Plus tard, les parents ont tout de même été contraints - après une décision de justice - de le rebaptiser "X Æ A-XII", car la loi californienne interdit l'usage de chiffres dans un prénom.

Si beaucoup ont cru à une blague à l'époque, les parents étaient tout à fait sérieux lors du choix de ce sigle. L'ancienne compagne du milliardaire, la chanteuse Claire Boucher - aussi connue sous le nom de Grimes - a d'ailleurs révélé, dans la foulée, la signification de cet étrange symbole. "X, la variable inconnue, Æ, que je prononce "Ai" pour amour ou intelligence artificielle, A-12 qui est le précurseur du SR-17 (notre avion préféré), aucune arme ni défense, juste de la vitesse. Fort au combat mais pas violent. Le A signifie aussi "Archangel", ma chanson préférée ", a-t-elle écrit sur son compte Twitter.

Et si - à l'instar des parents du bambin surnommé "Lil X" - l'envie vous prend de composer le prénom de votre futur enfant, vous risquez néanmoins d'être déçu. En France, depuis la loi du 8 janvier 1993, les parents sont libres de choisir un prénom déjà utilisé ou d'en créer un nouveau, tant qu'il ne porte pas préjudice à l'intérêt de l'enfant.

"Le prénom, seul ou associé au nom de famille, ne doit pas être contraire à l'intérêt de l'enfant", indique le site du service public, qui précise qu'il ne faut pas donner de "prénom ridicule ou grossier". Vous avez donc de fortes chances d'être retoqué par la justice française si vous souhaitez nommé votre nouveau né Nutella, Titeuf, Mini-Cooper, Griezmann-Mbappé, Ikea ou encore Lucifer.

Concernant l'écriture des prénoms, "l'alphabet utilisé doit être celui qui sert à l'écriture du français", ce qui signifie que les caractères alphabétiques non utilisés dans la langue française comme le "ñ" ne sont pas autorisés, ni les chiffres ou les caractères spéciaux !