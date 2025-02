La santé du pape François se dégrade, son hospitalisation change de nature

Le souverain pontife a été hospitalisé il y a plusieurs jours. Ce lundi, les nouvelles sur son état de santé ne sont pas rassurantes.

Le pape François a été hospitalisé vendredi 14 février, et les médecins ne sont pas rassurants ce lundi. Dans un communiqué rédigé par le Vatican, les services pontificaux indiquent que "les résultats des tests effectués ces derniers jours et aujourd'hui ont démontré une infection polymicrobienne des voies respiratoires qui a conduit à une nouvelle modification du traitement". Le document, rédigé pour la presse internationale ajoute que "tous les examens effectués à ce jour indiquent un tableau clinique complexe qui nécessitera une hospitalisation appropriée".

Matteo Brunei, le directeur du service de presse du Saint-Siège, se voulait pourtant rassurant samedi. "Il a pris un petit-déjeuner ce [samedi] matin et a lu des journaux", avait-il fait savoir. Le chef de l'Eglise a été admis dans une clinique de Rome pour soigner une bronchite. Agé de 88 ans, le pape François souffre d'une inflammation des bronches depuis plus d'une semaine et le mal semble assez important pour empêcher le locataire du Saint-Siège de prendre longuement la parole.

Mercredi 12 février, le pape, déjà atteint de la bronchite qui lui vaut une hospitalisation, avait dû se faire remplacer par un religieux pour lire la catéchèse lors de son audience générale hebdomadaire. "Je me permets maintenant de demander au prêtre de lire. Moi avec ma bronchite je ne peux pas encore", avait-il déclaré. Il s'était toutefois montré optimiste quant à sa rémission : "J'espère que je pourrai la prochaine fois". Le pape François s'était déjà fait remplacer lors de la lecture de la catéchèse la semaine précédente évoquant cette fois un "méchant rhume".

Le Vatican n'a pas fait de secret autour de la bronchite du chef de l'Eglise et a communiqué sur la maladie virale contractée par l'octogénaire très vite. Il avait d'ailleurs justifié la tenue de plusieurs audiences pontificales au domicile de François par ce souci médical la semaine dernière.

Ces dernières années, l'octogénaire a multiplié les hospitalisations et les opérations, dont certaines avaient été cachées par les autorités religieuses avant d'être révélées par des médias italiens. Les soucis de santé du pape qui apparaissait très affaibli avaient alors suscité une vive inquiétude.

Après des problèmes médicaux consécutifs, et plutôt importants, entre 2021 et 2023, le pape François semble avoir échappé à de nouveaux gros ennuis de santé ces derniers mois. La nouvelle hospitalisation du pape en ce début d'année 2025 est préoccupante, l'état du pape est à surveiller : chez les personnes de plus de 75 ans, la bronchite aiguë peut justifier une surveillance médicale accrue surtout lorsque les symptômes et l'inflammation persistent au-delà de 10 jours.