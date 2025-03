"Santé du pape François : ce message laisse craindre le pire sur son état"

Le pape François est dans un "état stable" et "a passé une nuit tranquille" selon le Vatican. Pourtant, sa santé n'est pas rassurante avec une aide respiratoire indispensable et un dernier message troublant.

L'essentiel : Dans un message vocal publié le jeudi 6 mars, le pape François s'est adressé aux fidèles : "Je vous remercie de tout cœur pour les prières que vous faites pour ma santé", dit le souverain pontife d'une voix chevrotante. "Je vous accompagne d'ici. Que Dieu vous bénisse et que la Vierge prenne soin de vous", a-t-il poursuivi. Sa voix et son ton tremblants n'ont à ce stade, rien de rassurant.

Son hospitalisation se poursuit et son état de santé ne s'améliore pas. Le souverain pontife a été admis à l'hôpital Gemilli de Rome le 14 février après une infection pulmonaire polymicrobienne bilatérale qui s'est ajoutée à une bronchite chronique.

L'état de santé du jésuite argentin est "stable" selon les dernières nouvelles du Vatican, mais l'homme de 88 ans reste dans une situation "complexe" avec un "pronostic réservé". Il a déjà fait quatre épisodes d'insuffisance respiratoire, dont deux consécutifs le lundi 3 mars. Des crises qui pourraient se reproduire et aggraver l'état du Saint-Père.

Le pape François, dont les poumons et les bronches sont touchés, est constamment assisté d'une aide respiratoire. Il est placé sous oxygénothérapie à haut débit la journée et sous ventilation mécanique non invasive la nuit. Le souverain pontife suit aussi une physiothérapie respiratoire et motrice.

L'état stationnaire du pape François n'est pas une nouvelle si rassurante, puisqu'une amélioration de sa santé pouvait être espérée après trois semaines d'hospitalisation. Le Vatican assure toutefois que le Saint-Père reste de "bonne humeur", "toujours alerte et coopératif à la thérapie".

En direct

10:08 - Le Vatican évoque des "conditions cliniques stables" "Le Pape a passé une nuit tranquille et s'est réveillé peu après 8 heures du matin", indique la dernière mises à jour de la salle de presse du Saint-Siège, ce vendredi 7 mars 2025 au matin concernant l'état de santé du pape François. Le souverain pontife est toujours dans un complexe, même si son dernier bulletin de santé (hier soir) faisait état de "conditions cliniques restées stables par rapport aux jours précédents". Si le pronostic des médecins reste réservé, le prochain bulletin de santé sera publié samedi a précisé le Vatican. 09:59 - Le message audio envoyé par le pape François "Je vous remercie de tout cœur pour les prières que vous faites pour ma santé depuis la place (Saint-Pierre de Rome), je vous accompagne d'ici", a expliqué le souverain pontife d'une voix chevrotante, dans un message adressé aux fidèles dans la soirée du jeudi 6 mars. "Que Dieu vous bénisse et que la Vierge prenne soin de vous", a-t-il poursuivi. Si le jésuite argentin de 88 ans se trouve dans un état "stable", ce message pour le moins troublant, avec une voix tremblante et un ton peu rassurant ne présente pas réellement de signal positif. Après trois semaines d'hospitalisation, il reste dans une situation "complexe" avec un "pronostic réservé". 06/03/25 - 21:34 - Un court message audio du pape François publié ce jeudi Dans un court message audio publié ce jeudi soir, le souverain pontife s'est adressé aux fidèles. "Je vous remercie de tout cœur pour les prières que vous faites pour ma santé depuis la place [Saint-Pierre], je vous accompagne d'ici", déclare le pape François. "Que Dieu vous bénisse et que la Vierge prenne soin de vous", ajoute-t-il. 06/03/25 - 20:22 - L'état de santé du pape reste "stable", mais.. Dans son dernier bulletin évoquant la santé du pape François, le Saint-Siège affirme que l'état de santé du souverain pontife était "stable" ce jeudi. Un troisième jour de stabilisation qui n'empêche pas le pronostic de rester "réservé". "Le Saint-Père a poursuivi avec bénéfice la physiothérapie respiratoire et motrice. Les paramètres hémodynamiques [la pression sanguine ndlr.] et les analyses sanguines sont restés stables", détaille le communiqué. 06/03/25 - 18:19 - Le pape François n'a pas été vu depuis près de trois semaines Le pape François est hospitalisé depuis près de trois semaines et il n'a pas été vu depuis aussi longtemps. Cette absence est la plus longue du pontificat du jésuite argentin qui a commencé en 2013. Le souverain pontife avait déjà été hospitalisé à plusieurs reprises en 2023, mais il était toujours apparu au moins une fois au balcon de son chambre d'hôpital pour la prière hebdomadaire de l'Angélus, le dimanche à midi. Le pape François n'a pas non plus fait d'apparition en ce mercredi des Cendres, qui marque le début des 40 jours de Carême avant Pâques, la fête la plus importante du calendrier catholique. 06/03/25 - 11:52 - Le pape François sous physiothérapie respiratoire En plus de l'assistance respiratoire, le pape François bénéficie d'une physiothérapie respiratoire. Il s'agit d'exercice de rééducation réalisé avec un kiné pour retrouver la capacité de respirer par soi-même, suffisamment et mieux. Le but est, à terme, de se passer des dispositifs plus lourds comme l'oxygénothérapie et la ventilation mécanique. Le souverain pontife reçoit également une physiothérapie motrice selon le Vatican. 06/03/25 - 11:01 - Une assistance respiratoire indispensable pour le pape François Atteint d'une pneumonie et d'une bronchite chronique, le pape François présente des difficultés à s'oxygéner tout seul. Lesquelles ont été aggravées avec les épisodes d'insuffisance respiratoire causés par l'obstruction des bronches et voies respiratoires. Depuis le début de la semaine, le souverain pontife est constamment assister d'un dispositif pour l'aider à respirer : il reçoit "une oxygénothérapie à haut débit pendant la journée et la ventilation mécanique non invasive [est] reprise pendant la nuit", explique le Vatican dans son dernier communiqué de jeudi matin.

En savoir plus :

Le souverain pontife est désormais dans un état "stable", et son pronostic vital "réservé". Vendredi 7 mars, il "a passé une nuit tranquille et s'est réveillé peu après 8 heures du matin" d'après le communiqué officiel du Vatican. La veille, le jésuite argentin a pris la parole pour la première fois depuis son hospitalisation. D'une voix chevrotante et pas vraiment rassurante, il s'est adressé aux fidèles : "Je vous remercie de tout cœur pour les prières que vous faites pour ma santé depuis la place (Saint-Pierre de Rome), je vous accompagne d'ici", a expliqué le souverain pontife. "Que Dieu vous bénisse et que la Vierge prenne soin de vous", a-t-il poursuivi.

La semaine passée, "mercredi soir, le dernier bulletin de santé expliquait que le scanner passé par François a montré une évolution normale de l’inflammation pulmonaire et de bonnes analyses sanguines. Dans l'après-midi du mercredi 26 février, François a par ailleurs poursuivi ses activités professionnelles. Le pronostic reste néanmoins réservé selon les médecins", précise le communiqué.

"La complexité du tableau clinique et l'attente nécessaire pour que les thérapies pharmacologiques fassent effet exigent de rester réservé sur le pronostic", précisait son bulletin de santé. De plus, certains examens montraient une insuffisance rénale initiale, certes légère, mais bien présente. Si les médecins indiquent que cet aspect relativement inquiétant de sa santé reste "sous contrôle", l'accumulation de pathologies révélées chez le pape François n'augure rien de bon, qui plus est à un âge avancé.

Le pape François est hospitalisé depuis plus de deux semaines, mais il est malade depuis plus longtemps. Ce qui a été annoncé comme une bronchite est devenue une pneumonie touchant les deux poumons. Dans le détail, le Vatican indique que "l'infection polymicrobienne, qui s'est déclarée sur fond de bronchectasie et de bronchite asthmatique, et qui a nécessité l'utilisation d'une antibiothérapie à base de cortisone, rend le traitement thérapeutique plus complexe". Samedi 22 février, le pape a également été victime d'une crise asthmatique respiratoire. Il a alors eu besoin d'un apport d'oxygène à haut débit, ainsi que d'une transfusion sanguine. "L'état du Saint-Père reste critique et, comme nous l'avons expliqué hier, le Pape n'est pas hors de danger", indiquait samedi soir un communiqué du Vatican.

La santé fragile du pape François

La prudence reste donc de mise au vu de la santé fragile du pape François, âgé de 88 ans. D'autant qu'une longue hospitalisation n'est pas sans risque comme l'indiquait Margherita De Bac à Corrirere Della Serra mercredi : "Le danger le plus redouté est la septicémie, le passage de micro-organismes dans le sang qui se propagent à d'autres organes, avec des conséquences très graves". Le journal italien révélait par ailleurs que le souverain pontife devrait observer deux à trois semaines de "repos absolu". En France, le rédacteur en chef adjoint de La Croix et ancien correspondant au Vatican, Loup Besmond de Senneville, se montre aussi inquiet au regarde de la communication du Saint-Siège sur RTL : "Si le Vatican évoque un tableau clinique préoccupant, complexe, avec des mots qui font état de vrais problèmes, ce sont clairement les communiqués les plus graves et les plus préoccupants qu'on ait jamais vus sur une hospitalisation du pape François".

Ces dernières années, l'octogénaire a multiplié les hospitalisations et les opérations, dont certaines avaient été cachées par les autorités religieuses avant d'être révélées par des médias italiens. Les soucis de santé du pape, qui apparaissait, très affaibli avaient alors suscité une vive inquiétude. Après des problèmes médicaux consécutifs, et plutôt importants, entre 2021 et 2023, le pape François semble avoir échappé à de nouveaux gros ennuis de santé ces derniers mois. La nouvelle hospitalisation du pape en ce début d'année 2025 est préoccupante, l'état du pape est à surveiller : chez les personnes de plus de 75 ans, la bronchite aiguë peut justifier une surveillance médicale accrue, surtout lorsque les symptômes et l'inflammation persistent au-delà de 10 jours.