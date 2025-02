Le pape François dans un état critique : 3 maladies graves détectées, "il va mal"

Le pape François est toujours hospitalisé ce lundi 24 février. Une énième mauvaise nouvelle est venue noircir le tableau : le souverain pontife souffre désormais d'une insuffisance rénale.

L'essentiel : Le pape François est hospitalisé depuis le 14 février 2025. Ce lundi, il se trouve dans un "état critique" après la découverte d'une insuffisance rénale. Précédemment, le souverain pontife souffrait également d'une infection polymicrobienne altérant ses voies respiratoires et d'une anémie.

Les diverses pathologies dont souffre le pape, couplées à la communication inquiétante du Vatican, utilisant des termes graves, témoignent de la complexité de la situation. "Ce sont les communiqués les plus graves et les plus préoccupants qu'on ait jamais vus", alerte Loup Besmond de Senneville, correspondant au Vatican. Pour Caroline Pigozzi, journaliste spécialiste de l'actualité du Vatican, l'état "critique", veut "plutôt dire qu'il va mal et qu'on ne veut pas se prononcer", explique-t-elle sur Europe 1.

De leur côté, les médecins apparaissent alarmistes quant à l'état de santé du pape François. En cas de grave problèmes rénaux, "il y aurait une aggravation significative et le pronostic pourrait devenir sombre", prévient Abele Donati, directeur de la clinique d'anesthésie et de réanimation de l'Hôpital Universitaire des Marche, dans les colonnes de Corriere DellaSera. Selon le spécialiste, l'insuffisance rénale pourrait "signaler la présence d'un sepsis à un stade précoce (...) Les prochaines heures seront décisives", a-t-il lancé.

En direct

14:54 - Le pape dans un "état critique" : "ça veut plutôt dire qu'il va mal" Interrogée sur la communication autour de l'état de santé du pape François, la journaliste et spécialiste du Vatican Caroline Pigozzi n'est pas dupe. Elle s'est exprimée au micro d'Europe 1, ce lundi : "État critique, ça veut tout et rien dire, c'est un vrai langage jésuite. Ça veut dire qu'il ne va pas très bien. S'il allait bien, on dirait qu'il va très bien. Donc 'état critique', ça veut plutôt dire qu'il va mal et qu'on ne veut pas se prononcer", explique-t-elle. 14:37 - Le communiqué du Vatican "Dimanche soir, au neuvième jour de son hospitalisation, il a été annoncé que 'l'état du Saint-Père reste critique', mais qu'il n'y a pas eu de 'nouvelles crises respiratoires' depuis samedi soir. Ses valeurs sanguines s'améliorent, bien que certains tests 'montrent une insuffisance rénale initiale légère, qui est sous contrôle'", indique le bulletin du Vatican, ce lundi 24 février. Attention,"le pronostic reste réservé en raison de la 'complexité du tableau clinique'", rappelle la Salle de presse du Saint-Siège. 14:25 - De l’oxygénothérapie pour soulager les poumons du pape Alors que le bulletin de santé du pape indiquait ce dimanche l'attente de l'action des thérapies pharmacologiques pour "faire un retour" sur les derniers traitements octroyés au souverain pontife, il convient aujourd'hui d'utiliser une autre technique et d'en attendre les espérés bienfaits, comme expliqué par Abele Donati, directeur de la clinique d'anesthésie et de réanimation de l'hôpital universitaire des Marches, en Italie : "L'infection doit être contrôlée avec des antibiotiques. Il faut alors soutenir les organes souffrants. En fait, l’oxygénothérapie à haut débit est utilisée pour soutenir les poumons, un mélange d’oxygène et d’air introduit par une machine", indique-t-il dans les colonnes de Corriere DellaSera. 12:49 - "Nous naviguons plus que jamais à vue" Selon les mots du média italien Corriere DellaSera, les médecins "naviguent plus que jamais à vue", au sujet de la santé du pape. Les conditions du Saint-Père restent critiques", rapportait hier soir le bulletin quotidien. "Ce sont les jours les plus difficiles, très dangereux. C'est comme s'il (le souverain pontife) marchait le long d'une crête", précise le journal. "Si les traitements sont bons, et je n'en doute pas étant donné le calibre des collègues de Gemelli, la situation peut être réversible. Cependant, nous ne disposons pas d'autres éléments d'évaluation que seuls ceux qui suivent de près le Pontife peuvent posséder" jusqu'à ce lundi, tente de rassurer Abele Donati, directeur de la clinique d'anesthésie et de réanimation de l'Hôpital Universitaire des Marche. 12:32 - "La septicémie pourrait être à l'origine du problème rénal du pape" Ce lundi 24 février, la santé du pape François inquiète plus que jamais. Au onzième jour de son hospitalisation, une insuffisance rénale légère a été détectée, ce qui inquiète fortement les médecins. Cette insuffisance rénale pourrait justement "signaler la présence d'un sepsis à un stade précoce. C'est la réponse du corps à une infection en cours, dans ce cas-ci des deux poumons" explique Abele Donati, directeur de la clinique d'anesthésie et de réanimation de l'Hôpital Universitaire des Marches chez Corriere DellaSera. Il poursuit : "L'infection doit être contrôlée avec des antibiotiques. Il faut alors soutenir les organes souffrants (...) Si de graves problèmes rénaux devaient apparaître, il y aurait une aggravation significative et le pronostic pourrait devenir sombre", prévient-il. "La septicémie pourrait être à l'origine du problème rénal du pape. Les prochaines heures seront décisives", indique-t-il. 23/02/25 - 15:08 - Le pape remercie ses fidèles Le pape a également pris la parole sur son compte X. "Ces jours-ci, j'ai reçu de nombreux messages d'affection et j'ai été particulièrement touché par les lettres et les dessins des enfants. Merci pour cette proximité et pour les prières de réconfort que j'ai reçues du monde entier !", a-t-il tweeté. 23/02/25 - 14:03 - Le pape s'exprime dans son texte de la prière dominicale Alors qu'il ne peut pas diriger la prière dominicale de l'Angélus en raison de son état de santé, le pape a choisi de rédiger un texte. "Pour ma part, je poursuis avec confiance mon hospitalisation […] en suivant les traitements nécessaires ; et le repos fait aussi partie de la thérapie. Je remercie sincèrement les médecins et le personnel soignant de cet hôpital pour les soins qu’ils me prodiguent et pour le dévouement avec lequel ils accomplissent leur service auprès des malades", a-t-il écrit. C'est le deuxième dimanche de suite qu'il ne dirige pas cette prière, alors qu'il l'avait déjà fait depuis l'hôpital par le passé. 23/02/25 - 12:28 - Le pape "reste alerte", selon Vatican News "Le Saint-Père reste alerte et a passé la journée de samedi dans un fauteuil", affirme Vatican News. La transfusion sanguine qui a été réalisée hier a été faite après que des analyses de sang ont révélé "une thrombocytopénie (manque de plaquettes dans le sang, ndlr), associée à une anémie". 23/02/25 - 11:05 - Une "nuit tranquille" mais un état de santé qui reste inquiétant Le pape "a passé une nuit tranquille et s'est reposé", a annoncé le Vatican, dimanche 23 février. "L'état du Saint-Père reste critique et, comme nous l'avons expliqué hier, le Pape n'est pas hors de danger" a précisé un autre communiqué. "Pour le moment, le pronostic est réservé", estiment les médecins du pape. 23/02/25 - 10:46 - Une crise asthmatique respiratoire survenue samedi Le pape a été victime d'une crise asthmatique respiratoire samedi dans la matinée, selon un communiqué du Vatican, alors qu'il était déjà hospitalisé. Il a alors bénéficié d'un apport d'oxygène à haut débit et d'une transfusion sanguine.

En savoir plus :

"La nuit s'est bien passée, le pape a dormi et se repose", a déclaré le Saint-Siège dans un bref communiqué ce lundi 24 février. Le souverain pontife reste toutefois dans un "état critique" en ce début de semaine. "La complexité du tableau clinique et l'attente nécessaire pour que les thérapies pharmacologiques fassent effet exigent de rester réservé sur le pronostic", précise son dernier bulletin de santé publié dimanche soir. De plus, certains examens montrent une insuffisance rénale initiale, certes légère, mais bien présente. Si les médecins indiquent que cet aspect relativement inquiétant de sa santé reste "sous contrôle", l'accumulation de pathologies révélées chez le pape François n'augure rien de bon, qui plus est à un âge avancé.

Le pape François est hospitalisé depuis dix jours, mais il est malade depuis plus longtemps. Ce qui a été annoncé comme une bronchite est devenue une pneumonie touchant les deux poumons. Dans le détail, le Vatican indique que "l'infection polymicrobienne, qui s'est déclarée sur fond de bronchectasie et de bronchite asthmatique, et qui a nécessité l'utilisation d'une antibiothérapie à base de cortisone, rend le traitement thérapeutique plus complexe". Samedi 22 février, le pape a également été victime d'une crise asthmatique respiratoire. Il a alors eu besoin d'un apport d'oxygène à haut débit, ainsi que d'une transfusion sanguine. "L'état du Saint-Père reste critique et, comme nous l'avons expliqué hier, le Pape n'est pas hors de danger", indiquait samedi soir un communiqué du Vatican.

La prudence reste donc de mise au vu de la santé fragile du pape François, âgé de 88 ans. D'autant qu'une longue hospitalisation n'est pas sans risque comme l'indiquait Margherita De Bac à Corrirere Della Serra mercredi : "Le danger le plus redouté est la septicémie, le passage de micro-organismes dans le sang qui se propagent à d'autres organes, avec des conséquences très graves". Le journal italien révélait par ailleurs que le souverain pontife devrait observer deux à trois semaines de "repos absolu". En France, le rédacteur en chef adjoint de La Croix et ancien correspondant au Vatican, Loup Besmond de Senneville, se montre aussi inquiet au regarde de la communication du Saint-Siège sur RTL : "Si le Vatican évoque un tableau clinique préoccupant, complexe, avec des mots qui font état de vrais problèmes, ce sont clairement les communiqués les plus graves et les plus préoccupants qu'on ait jamais vus sur une hospitalisation du pape François". "Le pire peut arriver, mais le pape pourrait aussi aller mieux dans les prochaines heures. On est vraiment dans une situation complexe", insiste-t-il.

La santé fragile du pape François

Ces dernières années, l'octogénaire a multiplié les hospitalisations et les opérations, dont certaines avaient été cachées par les autorités religieuses avant d'être révélées par des médias italiens. Les soucis de santé du pape, qui apparaissait, très affaibli avaient alors suscité une vive inquiétude. Après des problèmes médicaux consécutifs, et plutôt importants, entre 2021 et 2023, le pape François semble avoir échappé à de nouveaux gros ennuis de santé ces derniers mois. La nouvelle hospitalisation du pape en ce début d'année 2025 est préoccupante, l'état du pape est à surveiller : chez les personnes de plus de 75 ans, la bronchite aiguë peut justifier une surveillance médicale accrue, surtout lorsque les symptômes et l'inflammation persistent au-delà de 10 jours.