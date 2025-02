Santé du pape François : plusieurs organes touchés et un pronostic réservé

Le pape François poursuit son hospitalisation ce mardi 25 février. Alors que trois maladies affectent la santé du souverain pontife, le Vatican a évoqué des signes d'améliorations lundi soir, mais pas suffisamment pour se prononcer sur le pronostic vital.

L'essentiel : Le pape François est hospitalisé depuis le 14 février 2025. Il se trouve dans un état "critique" après une crise respiratoire, liée à son infection pulmonaire polymicrobienne, survenue le 22 février et la découverte d'une insuffisance rénale le lundi 24 février. Le souverain pontife souffre également d'une anémie.

Le Vatican a souligné une "légère amélioration" de l'état de santé du pape François lundi soir alors qu'aucune nouvelle crise respiratoire n'est survenue et que l'insuffisance rénale est "sous contrôle". Les médecins évitent tout de même "par prudence de se prononcer sur le pronostic" vital du souverain pontife.

Les diverses pathologies dont souffre le pape, couplées à la communication inquiétante du Vatican, utilisant des termes graves, témoignent de la complexité de la situation. "Ce sont les communiqués les plus graves et les plus préoccupants qu'on ait jamais vus", alerte Loup Besmond de Senneville, correspondant au Vatican. Pour Caroline Pigozzi, journaliste spécialiste de l'actualité du Vatican, l'état "critique", veut "plutôt dire qu'il va mal et qu'on ne veut pas se prononcer", explique-t-elle sur Europe 1.

De leur côté, les médecins apparaissent alarmistes quant à l'état de santé du pape François. L'insuffisance rénale pourrait "signaler la présence d'un sepsis à un stade précoce (...) Les prochaines heures seront décisives", prévient Abele Donati, directeur de la clinique d'anesthésie et de réanimation de l'Hôpital Universitaire des Marche, dans les colonnes de Corriere DellaSera. D'autres, comme Loreto Gesualdo, professeur titulaire de néphrologie à l'Université de Bari, sont plus nuancés et évoquent l'insuffisance rénale comme une conséquence des antibiotiques utilisés pour soigner l'infection respiratoire, mais restent inquiets compte tenu du risque d'insuffisance respiratoire.

11:59 - Le risque de septicémie toujours présent pour le pape François Le risque de septicémie déjà évoqué par certains médecins est toujours une réalité selon les spécialistes Loreto Gesualdo, professeur titulaire de néphrologie à l'Université de Bari, et Antonello Giarratano, ancien président de la Société italienne d'anesthésie et de réanimation, interrogés par Corriere Della Serra. "La septicémie est un dysfonctionnement multiorganique associé à des infections et impliquant plusieurs systèmes, à commencer par ceux qui possèdent les structures vasculaires les plus hautes, comme les reins et les poumons. Même le chirurgien Sergio Alfieri, il y a quelques jours, avait évoqué un tel risque" pour le souverain pontife, explique-t-il. Un septicémie désigne la présence de bactérie, de champignons ou de virus dans le sang qui entraine causée par une infection grave et favorisée par un système immunitaire affaibli, notamment chez les personnes âgées et fragiles. 11:04 - Le Vatican indique que le pape a "repris des activités de travail" Le Vatican confirme certaines améliorations concernant la santé du pape ce mardi, même s'il continue d'évoquer un "état critique". D'après le Saint-Siège, la journée de lundi s'est mieux passée pour le pape que le week-end dernier marqué par sa crise respiratoire : "Le matin, il a reçu l'Eucharistie, tandis que l'après-midi, il a repris ses activités de travail". Le souverain pontife a également "appelé le prêtre de la paroisse de Gaza pour lui exprimer sa proximité paternelle". L'appel aurait permis au pape de remercier le prêtre argentin Gabriel Romanelli, curé de la paroisse de Gaza, pour une vidéo qu'il lui avait envoyée.

10:01 - L'insuffisance rénale du pape causée par son traitement pour les poumons ? L'insuffisance rénale légère du pape François détectée hier par les médecins ne serait pas le signe d'une nouvelle dégradation de la santé du souverain pontife, mais la conséquence normale du traitement lourd censé traiter son infection respiratoire. Le rein "souffre d'avoir été exposé à un état d'agressions comme l'utilisation prolongée d'antibiotiques, administrés pour combattre l'infection pulmonaire depuis vendredi 14 février, et la possible diminution de la pression artérielle" expliquent les médecins Loreto Gesualdo et Antonello Giarratano, respectivement professeur titulaire de néphrologie à l'Université de Bari et ancien président de la Société italienne d'anesthésie et de réanimation, à la Corriere Della Serra. 09:47 - Crise respiratoire, insuffisance rénale.. Des signes d'amélioration pour le pape "Le Pape s'est bien reposé, toute la nuit", assure le Vatican ce mardi matin, comme chaque jours depuis le début de l'hospitalisation du pape. La Salle de presse du Saint-Siège confirme les améliorations observées hier, malgré le maintien du souverain pontife dans un état "critique". L'évêque de Rome n'a présenté "aucun épisode de crise respiratoire asthmatique" et "certains tests de laboratoire se sont améliorés". Quant à l'insuffisance rénale légère détectée hier, elle "n'est pas préoccupante" pour le moment. "L'oxygénothérapie se poursuit, mais avec un débit et un pourcentage d'oxygène légèrement réduits", ajoute encore le bulletin. 24/02/25 - 23:20 - Les fidèles se recueillent sur la place Saint-Pierre Des fidèles et responsables religieux se sont réunis sur la place Saint-Pierre au Vatican et ont prié pour le pape, toujours hospitalisé. 24/02/25 - 19:56 - L'état de santé du pape en "légère amélioration" "L'état clinique du Saint-Père, tout en restant critique, s'est légèrement amélioré. Aucun épisode de crise respiratoire asthmatique n'est survenu aujourd'hui; certains tests de laboratoire se sont améliorés", a annoncé un communiqué du Vatican, ce lundi soir. "L'oxygénothérapie se poursuit, mais avec un débit et un pourcentage d'oxygène légèrement réduits. Les médecins, compte tenu de la complexité du tableau clinique, évitent par prudence de se prononcer sur le pronostic" vital du souverain pontife, détaille le communiqué. 24/02/25 - 18:58 - Le pape a appelé le curé de Gaza Selon plusieurs médias, le pape aurait appelé le curé de Gaza pour lui "exprimer sa proximité paternelle". 24/02/25 - 18:15 - Un rosaire chaque soir pour le pape A 21h ce soir, sur la place Saint-Pierre, un rosaire sera organisé pour prier pour la santé du pape. Elle sera dirigée par le secrétaire d'Etat du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin. Cette prière aura désormais lieu chaque soir, relevant ainsi l'inquiétude qui pèse autour de l'état du pontife. 24/02/25 - 17:55 - "L'espérance contre toute espérance" "En ce moment, je voudrais que nous demandions la même foi qu’Abraham, « spes contra spem », l’espérance contre toute espérance", aurait déclaré le chapelain de Gemelli, Don Nunzio Corrao, aumônier de la polyclinique Agostino Gemelli, selon La Stampa. Une nouvelle déclaration qui n'augure rien de bon. 24/02/25 - 17:17 - Des agitations au Vatican sur l'éventuelle mort du pape, selon la presse italienne Plusieurs titres de presse italien font état ce lundi d'un climat très particulier au Vatican, avec une agitation certaine de certaines personnalités influentes à Rome, qui anticipe un décès du pape François. “Dans les sacristies et les salons obscurs, des oiseaux de mauvais augure et des jeteurs de sorts de toutes natures comploteraient et conspireraient en priant pour que la divine providence fasse contempler au souverain pontife l’amour qui meut le soleil et les autres étoiles", écrit notamment le journal Il Foglio, usant de quelques métaphores. 24/02/25 - 15:46 - Le Saint-Siège demande aux cardinaux de "se tenir prêts" à se rendre à Rome Une nouvelle qui n'augure rien de bon concernant la santé du pape François. Paris Match révèle ce lundi après-midi que les cardinaux du monde entier ont été "informés qu’il fallait se tenir prêts à se rendre à Rome", de source du Saint-Siège. Les princes de l'Eglise doivent en effet rejoindre la capitale italienne en cas de mort du pape, ou de renonciation à sa charge. Voilà pourquoi, un courrier de renonciation serait déjà prêt au cas où "sa santé ne lui permettrait plus d’exercer" sa mission de Souverain pontife. 24/02/25 - 15:29 - Le pape va déménager : un nouvel appartement médical déjà prêt Un changement d'établissement médical pour le pape François ? D'après les informations de Paris Match, le Souverain pontife va bien déménager. Il quittera bientôt l'actuel logement du 10e étage de l'hôpital Gemelli - utilisé par les papes depuis 1980 mais devenu moins adapté tant sur le plan sécuritaire que médical - pour rejoindre un nouveau complexe médicalisé plus proche du Vatican. Cet appartement, déjà aménagé, se trouve à l’hôpital "Gemelli Isola" sur l’île Tibérine, "à seulement 800 mètres du Vatican", précise le média. "Le lieu comprend deux pièces et un studio pour le Saint-Père, ainsi qu’une chapelle. Des espaces sont également prévus pour le personnel de sécurité et l’équipe médicale", précise-t-on ce lundi. 24/02/25 - 14:54 - Le pape dans un "état critique" : "ça veut plutôt dire qu'il va mal" Interrogée sur la communication autour de l'état de santé du pape François, la journaliste et spécialiste du Vatican Caroline Pigozzi n'est pas dupe. Elle s'est exprimée au micro d'Europe 1, ce lundi : "État critique, ça veut tout et rien dire, c'est un vrai langage jésuite. Ça veut dire qu'il ne va pas très bien. S'il allait bien, on dirait qu'il va très bien. Donc 'état critique', ça veut plutôt dire qu'il va mal et qu'on ne veut pas se prononcer", explique-t-elle. 24/02/25 - 14:37 - Le communiqué du Vatican "Dimanche soir, au neuvième jour de son hospitalisation, il a été annoncé que 'l'état du Saint-Père reste critique', mais qu'il n'y a pas eu de 'nouvelles crises respiratoires' depuis samedi soir. Ses valeurs sanguines s'améliorent, bien que certains tests 'montrent une insuffisance rénale initiale légère, qui est sous contrôle'", indique le bulletin du Vatican, ce lundi 24 février. Attention,"le pronostic reste réservé en raison de la 'complexité du tableau clinique'", rappelle la Salle de presse du Saint-Siège. 24/02/25 - 14:25 - De l’oxygénothérapie pour soulager les poumons du pape Alors que le bulletin de santé du pape indiquait ce dimanche l'attente de l'action des thérapies pharmacologiques pour "faire un retour" sur les derniers traitements octroyés au souverain pontife, il convient aujourd'hui d'utiliser une autre technique et d'en attendre les espérés bienfaits, comme expliqué par Abele Donati, directeur de la clinique d'anesthésie et de réanimation de l'hôpital universitaire des Marches, en Italie : "L'infection doit être contrôlée avec des antibiotiques. Il faut alors soutenir les organes souffrants. En fait, l’oxygénothérapie à haut débit est utilisée pour soutenir les poumons, un mélange d’oxygène et d’air introduit par une machine", indique-t-il dans les colonnes de Corriere DellaSera. LIRE PLUS

"La nuit s'est bien passée, le pape a dormi et se repose", a déclaré le Saint-Siège dans un bref communiqué ce lundi 24 février. Le souverain pontife reste toutefois dans un "état critique" en ce début de semaine. "La complexité du tableau clinique et l'attente nécessaire pour que les thérapies pharmacologiques fassent effet exigent de rester réservé sur le pronostic", précise son dernier bulletin de santé publié dimanche soir. De plus, certains examens montrent une insuffisance rénale initiale, certes légère, mais bien présente. Si les médecins indiquent que cet aspect relativement inquiétant de sa santé reste "sous contrôle", l'accumulation de pathologies révélées chez le pape François n'augure rien de bon, qui plus est à un âge avancé.

Le pape François est hospitalisé depuis dix jours, mais il est malade depuis plus longtemps. Ce qui a été annoncé comme une bronchite est devenue une pneumonie touchant les deux poumons. Dans le détail, le Vatican indique que "l'infection polymicrobienne, qui s'est déclarée sur fond de bronchectasie et de bronchite asthmatique, et qui a nécessité l'utilisation d'une antibiothérapie à base de cortisone, rend le traitement thérapeutique plus complexe". Samedi 22 février, le pape a également été victime d'une crise asthmatique respiratoire. Il a alors eu besoin d'un apport d'oxygène à haut débit, ainsi que d'une transfusion sanguine. "L'état du Saint-Père reste critique et, comme nous l'avons expliqué hier, le Pape n'est pas hors de danger", indiquait samedi soir un communiqué du Vatican.

La prudence reste donc de mise au vu de la santé fragile du pape François, âgé de 88 ans. D'autant qu'une longue hospitalisation n'est pas sans risque comme l'indiquait Margherita De Bac à Corrirere Della Serra mercredi : "Le danger le plus redouté est la septicémie, le passage de micro-organismes dans le sang qui se propagent à d'autres organes, avec des conséquences très graves". Le journal italien révélait par ailleurs que le souverain pontife devrait observer deux à trois semaines de "repos absolu". En France, le rédacteur en chef adjoint de La Croix et ancien correspondant au Vatican, Loup Besmond de Senneville, se montre aussi inquiet au regarde de la communication du Saint-Siège sur RTL : "Si le Vatican évoque un tableau clinique préoccupant, complexe, avec des mots qui font état de vrais problèmes, ce sont clairement les communiqués les plus graves et les plus préoccupants qu'on ait jamais vus sur une hospitalisation du pape François". "Le pire peut arriver, mais le pape pourrait aussi aller mieux dans les prochaines heures. On est vraiment dans une situation complexe", insiste-t-il.

La santé fragile du pape François

Ces dernières années, l'octogénaire a multiplié les hospitalisations et les opérations, dont certaines avaient été cachées par les autorités religieuses avant d'être révélées par des médias italiens. Les soucis de santé du pape, qui apparaissait, très affaibli avaient alors suscité une vive inquiétude. Après des problèmes médicaux consécutifs, et plutôt importants, entre 2021 et 2023, le pape François semble avoir échappé à de nouveaux gros ennuis de santé ces derniers mois. La nouvelle hospitalisation du pape en ce début d'année 2025 est préoccupante, l'état du pape est à surveiller : chez les personnes de plus de 75 ans, la bronchite aiguë peut justifier une surveillance médicale accrue, surtout lorsque les symptômes et l'inflammation persistent au-delà de 10 jours.