"Pape François : un état critique, mais des conversations... Sa santé interpelle"

A sa troisième semaine d'hospitalisation, le pape François qui souffre d'une infection pulmonaire reste dans un état "complexe" mais "stable" selon le Vatican. Le souverain pontife a reçu des visites ses derniers jours, mais les médecins précisent que le "pronostic est réservé".

L'essentiel : Le pape François est hospitalisé depuis le 14 février 2025 après avoir contracté une infection pulmonaire polymicrobienne bilatérale. Il a depuis présenté une insuffisance rénale et une anémie qui semblent sous contrôle.

L'état de santé du pape François n'est plus "critique", mais "complexe" après trois semaines d'hospitalisation. Il est aussi "stable" selon le communiqué du Saint-Siège publie ce lundi 3 mars. Le souverain pontife "s'est reposé toute la nuit" et a "seulement" eu besoin "d'une oxygénothérapie à haut débit" précise le Vatican.

Le pape François a repris le travail depuis l'hôpital et a reçu plusieurs visites dont celles du cardinal Secrétaire d'État, Pietro Parolin et de Mgr Edgar Peña Parra, substitut pour les Affaires générales. Reste que le Saint-Père n'a pas pu diriger l'Angélus pour le troisième dimanche consécutif.

L'hospitalisation du pape doit encore durer au moins quelques jours. "Compte tenu de la complexité du tableau clinique, d'autres jours de stabilité clinique sont nécessaires pour lever le pronostic" réservé. Il n'orchestrera pas le 5 mars prochain les célébrations du mercredi des Cendres, qui marque le début du Carême, comme l'a annoncé le Vatican, soutenant la thèse de l'hospitalisation prolongée.

Les diverses pathologies dont souffre le pape, couplées à la communication inquiétante du Vatican - utilisant des termes graves - témoignent de la complexité de la situation. "Ce sont les communiqués les plus graves et les plus préoccupants qu'on ait jamais vus", alerte Loup Besmond de Senneville, correspondant au Vatican. Le risque de septicémie, lui, n'est toujours pas écarté par les médecins.

En direct

17:22 - Le pape François alterne entre "repos et prière" Si le Vatican évoqué des améliorations et une stabilité de la santé du pape François, le souverain pontife a manqué l'Angélus pour le troisième dimanche consécutif le 2 mars. Pour autant, le Saint-Père a "participé à la Sainte Messe, avec les personnes qui s'occupent de lui pendant ces jours d'hospitalisation, puis il a alterné repos et prière", a précisé le salle de presse du Vatican. 16:40 - Le pape François continue d'avoir de la visite Malgré son hospitalisation, le pape François reçoit des visites. Ce dimanche 2 mars, il y a notamment reçu le cardinal Secrétaire d'État, Pietro Parolin, ainsi que de Mgr Edgar Peña Parra, substitut pour les Affaires générales. Le Vatican présente ses visites comme le signe d'une amélioration, bien sur légère, de l'état de santé du souverain pontife. Le Saint-Siège assure par ailleurs que le pape François a repris certaines de ses activités. 16:13 - Une nuit calme sous aide respiratoire "Le Pape s'est bien reposé toute la nuit" a assuré la salle de presse du Vatican ce lundi matin, au début de la troisième semaine d'hospitalisation du souverain pontife. Le Saint-Siège a indiqué que l'était de santé du pape François restait "stable" malgré un tableau demeurant "complexe" et un pronostic toujours "réservé". La nuit dernière, le souverain pontife n'a pas eu besoin "d'une ventilation mécanique non invasive, mais seulement d'une oxygénothérapie à haut débit". 02/03/25 - 15:41 - Le pape pourrait-il démissionner et retourner chez les Jésuites ? FIN DU DIRECT - Alors que le pape est hospitalisé depuis plus de deux semaines, les rumeurs autour d'une possible démission vont bon train. Caroline Pigozzi, journaliste spécialiste du Vatican interrogée par TF1, a indiqué qu'au "sein des communautés jésuites auxquelles j'ai parlé, il pourrait retourner chez les Jésuites". D'autant que le 12 mars est le 65 anniversaire de son entrée chez les Jésuites, en 1960. La date pourrait donc être une opportunité symbolique pour le pape de démissionner et annoncer son retour dans la communauté religieuse. 02/03/25 - 11:39 - Le pape a passé une "nuit tranquille", son état est jugé "stable" Alors que le pape François est à l'hôpital depuis plus de deux semaines, le Vatican a indiqué qu'il a passé une "nuit paisible", et que son état de santé a été jugé "stable". Hier, son état était qualifié de "réservé". Il semble donc montrer un signe d'amélioration. Il ne célèbrera toutefois pas la traditionnelle prière hebdomadaire de l'Angélus de ce dimanche, elle sera publiée sous forme de lettre aux fidèles, pour la troisième fois consécutive.

En savoir plus :

"Le Pape a bien dormi pendant la nuit et se repose", a déclaré le Saint-Siège dans un bref communiqué ce jeudi 27 février. Le souverain pontife est désormais dans un état "stable", et son pronostic vital "réservé". "Mercredi soir, le dernier bulletin de santé expliquait que le scanner passé par François a montré une évolution normale de l’inflammation pulmonaire et de bonnes analyses sanguines. Dans l'après-midi du mercredi 26 février, François a par ailleurs poursuivi ses activités professionnelles. Le pronostic reste néanmoins réservé selon les médecins", précise le communiqué.

En fin de semaine dernière, "la complexité du tableau clinique et l'attente nécessaire pour que les thérapies pharmacologiques fassent effet exigent de rester réservé sur le pronostic", précisait son bulletin de santé. De plus, certains examens montraient une insuffisance rénale initiale, certes légère, mais bien présente. Si les médecins indiquent que cet aspect relativement inquiétant de sa santé reste "sous contrôle", l'accumulation de pathologies révélées chez le pape François n'augure rien de bon, qui plus est à un âge avancé.

Le pape François est hospitalisé depuis plus de deux semaines, mais il est malade depuis plus longtemps. Ce qui a été annoncé comme une bronchite est devenue une pneumonie touchant les deux poumons. Dans le détail, le Vatican indique que "l'infection polymicrobienne, qui s'est déclarée sur fond de bronchectasie et de bronchite asthmatique, et qui a nécessité l'utilisation d'une antibiothérapie à base de cortisone, rend le traitement thérapeutique plus complexe". Samedi 22 février, le pape a également été victime d'une crise asthmatique respiratoire. Il a alors eu besoin d'un apport d'oxygène à haut débit, ainsi que d'une transfusion sanguine. "L'état du Saint-Père reste critique et, comme nous l'avons expliqué hier, le Pape n'est pas hors de danger", indiquait samedi soir un communiqué du Vatican.

La santé fragile du pape François

La prudence reste donc de mise au vu de la santé fragile du pape François, âgé de 88 ans. D'autant qu'une longue hospitalisation n'est pas sans risque comme l'indiquait Margherita De Bac à Corrirere Della Serra mercredi : "Le danger le plus redouté est la septicémie, le passage de micro-organismes dans le sang qui se propagent à d'autres organes, avec des conséquences très graves". Le journal italien révélait par ailleurs que le souverain pontife devrait observer deux à trois semaines de "repos absolu". En France, le rédacteur en chef adjoint de La Croix et ancien correspondant au Vatican, Loup Besmond de Senneville, se montre aussi inquiet au regarde de la communication du Saint-Siège sur RTL : "Si le Vatican évoque un tableau clinique préoccupant, complexe, avec des mots qui font état de vrais problèmes, ce sont clairement les communiqués les plus graves et les plus préoccupants qu'on ait jamais vus sur une hospitalisation du pape François".

Ces dernières années, l'octogénaire a multiplié les hospitalisations et les opérations, dont certaines avaient été cachées par les autorités religieuses avant d'être révélées par des médias italiens. Les soucis de santé du pape, qui apparaissait, très affaibli avaient alors suscité une vive inquiétude. Après des problèmes médicaux consécutifs, et plutôt importants, entre 2021 et 2023, le pape François semble avoir échappé à de nouveaux gros ennuis de santé ces derniers mois. La nouvelle hospitalisation du pape en ce début d'année 2025 est préoccupante, l'état du pape est à surveiller : chez les personnes de plus de 75 ans, la bronchite aiguë peut justifier une surveillance médicale accrue, surtout lorsque les symptômes et l'inflammation persistent au-delà de 10 jours.