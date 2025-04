Conclave : à quelle date va-t-il débuter et quand connaîtra-t-on le nom du futur pape ?

Après des discussions interminables, des intrigues plus folles les unes que les autres et des alliances qui se font et se défont, les cardinaux peuvent s'épuiser dans le processus qu'est le conclave. Alors, le choix se portait souvent sur "le candidat le plus neutre, voire le plus fade", souligne Charles Dantzig dans l'émission Secret professionnel, tout "en s'appuyant sur le témoignage des lettres du président de Brosses écrites au XVIIIe siècle", apprend-on.

Un pape n'est jamais désigné au premier tour du vote lors du conclave. Radio France précise justement qu'il existe d'autres manières d'élire : "par acclamation, par inspiration et par adoration". L'élection par adoration se produit quand un chef de parti se sent assez fort. "Un cardinal se prosterne aux pieds d'un autre et l'adore comme vicaire de Jésus-Christ. C'est ainsi que fut élu Benoît XII", rappelle le média.

07:30 - Un nouveau pape "rassembleur" ou "conservateur" ? Les cardinaux indécis

Le conclave débutera le 5 ou 6 mai prochain, à l'issue des neuf jours de deuil au Vatican. Mais alors, vers quel profil les cardinaux souhaitent-ils se tourner ? Pour le cardinal François-Xavier Bustillo, évêque d'Ajaccio, "on ne doit pas être dans la tactique, dans la stratégie. On doit être dans le service et dans la responsabilité. On va écouter nos confrères cardinaux, (...) discerner avec eux et à la fin, on va décider", a-t-il expliqué.

De son côté, Mgr Hollerich juge qu'il est nécessaire d'opter pour "un homme simple", "pas trop jeune et pas trop vieux", "un homme qui peut être en contact avec les gens, qui sait écouter les gens de gauche et de droite", a-t-il indiqué. Toutefois, "un pape est toujours un rassembleur", abonde-t-il. En revanche, pour le très conservateur Gerhard Müller, voir un progressiste élu ne serait pas vraiment une bonne nouvelle : "la question n'est pas entre les conservateurs et les libéraux mais entre l’orthodoxie et l’hérésie", a déclaré le cardinal allemand au journal britannique The Times.