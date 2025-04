Conclave : date, durée... Tout savoir sur l'élection du nouveau pape

La date du début du conclave permettant d'élire le successeur du pape François est désormais connue. De plus, un cardinal a dévoilé sa durée maximale.

Après la mort du pape, une période de deuil de neuf jours doit d'abord être respectée : la Novendiale. Ensuite, le fameux conclave - qui permet d'élire le nouveau pape - ne peut avoir lieu que deux à trois semaines après le décès du souverain pontife. Mais désormais, la date de début du conclave est connue : il commencera le 7 mai 2025, comme convenu par les cardinaux et officialisé par le porte-parole du Vatican le lundi 28 avril 2025. À cette occasion, le Collège des cardinaux se réunira à huis clos dans la chapelle Sixtine pour échanger et procéder à des votes successifs jusqu'à nommer un pape. Seuls les cardinaux âgés de moins de 80 ans sont autorisés à voter. Deux de ceux qu'on nomme les "cardinaux électeurs" se sont désistés récemment pour raison de santé. Ils seront donc 133 et non 135 à choisir le successeur du pape François, lequel devra être élu par la majorité des deux tiers de l'Assemblée.

Alors, la fumée blanche devrait bientôt s'élever de la cheminée de la chapelle Sixtine et la phrase "Habemus papam" pourrait être prononcée dans les prochaines semaines, voire jours. D'autant plus après les dernières déclarations du cardinal salvadorien Gregorio Rosa Chavez, ancien évêque auxiliaire de la capitale San Salvador. Avant d'entrer dans la salle Paul VI pour la septième congrégation générale, ce dernier - qui ne fait pas partie des cardinaux votants en raison de son âge - affirme que ce ne sera pas un long Conclave. "Je pense que ce sera trois jours au maximum", affirme-t-il, des propos relayés dans les colonnes du Corriere Della Sera.

Comment se déroule le conclave ?

Une fois le conclave réunit, la nomination d'un pape peut être rapide comme prendre beaucoup de temps si aucun nom ne parvient à obtenir la majorité des voix. Les cardinaux peuvent procéder jusqu'à quatre votes par jour, deux le matin et deux l'après-midi. Après chaque vote, les bulletins sont dépouillés puis brûlés et les résultats sont annoncés au monde extérieur par un signal de fumée s'élevant par la cheminée de la chapelle Sixtine : une fumée noire signifie qu'aucun pape n'a été élu, une fumée blanche que le conclave s'est accordé sur le nom d'un nouveau souverain pontife. Les signaux de fumée sont généralement attendus vers 12 heures et vers 19 heures, mais ils peuvent être décalés sur le premier vote de la mi-journée aboutit.

"Nous devons attendre, prier, et nous réunir", déclare le cardinal Fernando Filoni, Grand maître de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, lorsqu'il est interrogé sur son intention de vote, des propos relayés par France Info. Après l'élévation de la fumée blanche, un représentant du Collège des cardinaux prononce la locution latine "Habemus papam" depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre. Alors, le nouveau Saint-Père ayant choisi son nom papal et revêtu sa soutane blanche prononce son premier discours devant les fidèles.

Le conclave, comme les funérailles, suit un protocole : les cardinaux dînent ensemble la veille du début du conclave et participent le matin suivant à la messe "pro eligendo Papа" présidée par le doyen Giovanni Re. Ils se rendent en procession à la chapelle Sixtine où seuls les cardinaux électeurs sont conviés. Chaque jour, avant le premier vote du matin, les cardinaux récitent les Laudes. Ils récitent les Vêpres après le second vote de l'après-midi. Attention, ce scrutin est hautement secret et impose aux cardinaux de rester cloîtrés dans le Vatican, coupés du monde, tant qu'un nouveau Saint-Père n'est pas élu.

Qui peut succéder au pape François ?

Si théoriquement tous les hommes baptisés peuvent prétendre à la papauté, dans la pratique le pape est systématiquement choisi parmi les cardinaux depuis plusieurs centaines d'années. L'élection se joue généralement entre une poignée de cardinaux. Le pape François a œuvré durant les derniers mois de son pontificat pour que son successeur ait les mêmes ambitions que lui pour l'Église. Malgré certaines critiques, le pape François était considéré comme progressiste, notamment pour des réformes ayant poussé vers plus d'inclusivité féminine aux postes clé, pour le renforcement de la transparence financière au sein de l'Église, pour le combat contre les abus sexuels… Des réformes dont il ne souhaitait pas qu'elles soient démantelées après son départ.

Le pape François a pris certaines dispositions, selon le média belge La Libre. Il a prolongé le mandat du cardinal Giovanni Battista en tant que doyen du Collège des cardinaux, une place centrale au sein du conclave qui désignera le prochain pape. Sa position lui permettra une plus grande influence sur l'élection du pape.

Quant aux candidats, trois noms reviennent particulièrement sur la table quand il est question de la succession du pape François : Pietro Parolin, Matteo Maria Zuppi et Pierbattista Pizzaballa. Le premier est un cardinal italien, secrétaire d'État et numéro 2 du Vatican, mais jugé trop "effacé" pour prendre la tête du Saint-Siège. Le second est archevêque de Bologne, mais jugé trop proche du mouvement Sant'Egidio, une association de fidèles catholiques. Enfin, le troisième est le patriarche latin de Jérusalem, et est jugé trop jeune pour exercer ces fonctions, du haut de ses 58 ans. Deux autres profils retiennent l'attention : d'abord le Français Jean-Marc Aveline. Le religieux est d'ailleurs un proche du défunt souverain pontife et il partage avec lui plusieurs idées politiques sur la tolérance au sujet des migrants et la vision d'une Église moins européano-centrée. À l'inverse, la figure de proue du courant ultra-conservateur dans l'Église catholique, le cardinal guinéen Robert Sarah, 79 ans, émerge aussi comme l'un des favoris pour succéder au pape François.