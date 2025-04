Date et durée du conclave : quand connaîtra-t-on le futur pape ? Un long protocole se met en place

Le Vatican va devoir se réunir en conclave pour nommer un nouveau souverain pontife après la mort du pape François. La nomination d'un successeur va cependant prendre du temps, deuil et protocole obligent.

Le pape François est mort. Le souverain pontife s'est éteint durant le lundi de Pâques, à 88 ans, et au lendemain de sa dernière apparition devant les fidèles du Vatican pour la fête pascale. La présence de l'octogénaire au balcon de la basilique Saint-Pierre, bien que considérablement affaibli et n'ayant prononcé que quelques mots, a redonné espoir aux croyants. Elle a finalement été l'occasion d'une dernière bénédiction avant son décès.

Le souverain pontife qui montrait déjà une santé fragile depuis quelques années a vu son état se détériorer davantage à partir de la mi-février avec une longue hospitalisation pour une pneumonie touchant les deux poumons. L'état du pape François continuait d'inquiéter malgré sa sortie de l'hôpital Gemelli de Rome. Au Vatican, des messes basses sur une possible renonciation du chef de l'Eglise avaient cours. Finalement, le pape François a tenu son rôle jusqu'à son dernier souffle comme il en avait émis le souhait.

La mort du souverain pontife entraîne inévitablement la question de la succession. Il faudra cependant plusieurs jours et peut-être plusieurs semaines avant que la fumée blanche ne s'élève du Vatican et que la phrase "Habemus papam" soit prononcée. Un temps nécessaire pour le deuil, mais aussi pour tous les protocoles qui doivent être respectés.

Un deuil de neuf jours après la mort du pape

A la mort de chaque souverain pontife, le Vatican organise une série d'événements pour les obsèques de son chef. Le pape François avait d'ailleurs pris certaines dispositions pour préparer son départ, dérogeant à quelques traditions. Le décès du Saint-Père est traditionnellement officialisé par le camerlingue, un haut dignitaire du Vatican, dans une cérémonie symbolique depuis la chapelle privée du souverain pontife. Le camerlingue crie le nom du chef de l'Eglise et, en l'absence de réponse, annonce son décès au Collège des cardinaux qui, à son tour, publie un communiqué pour confirmer publiquement la mort du pape au monde entier. La cérémonie est surtout symbolique, la mort ayant été constatée par les équipes médicales, mais elle est indispensable avant l'annonce officielle.

Après l'annonce, un deuil de neuf jours commence : la Novendiale. Le corps du pape est alors béni, vêtu des habits pontificaux et exposé dans la basilique Saint-Pierre pour que le public puisse lui rendre un dernier hommage. Le rite funéraire prévu pour le pape François fait qu'il reposera dans un cercueil ouvert sans trop de faste. Au même moment, débute la période du "sede vacante" - "le siège est vacant" en italien - pendant laquelle le Collège des cardinaux détient le pouvoir en attendant la nomination d'un nouveau pape.

Les funérailles du pape se déroulent entre quatre et six jours après le décès à la basilique Saint-Pierre et sous la présidence du doyen des cardinaux. Mais le pape François ne sera pas enterré dans les grottes du Vatican comme le veut la tradition. En décembre 2023, le souverain pontife avait indiqué dans une interview qu'il avait choisi d'être inhumé dans la basilique Sainte-Marie Majeure de Rome, l'une de ses églises préférées. Le pape François a également décidé d'être enterré dans un unique cercueil fait de bois et de zinc, contrairement à ses prédécesseurs qui ont été inhumés dans trois cercueils emboités les uns dans les autres : un en cyprès, un en zinc et un en orme.

Plusieurs semaines de patience avant le conclave

Lorsqu'un pape meurt, il faut attendre plusieurs semaines avant qu'un successeur ne soit nommé. Deux à trois semaines après les funérailles du souverain pontife, le Collège des cardinaux se réunit à huis clos dans la chapelle Sixtine pour tenir un conclave devant aboutir à l'élection du nouveau Saint-Père. Seuls les cardinaux âgés de moins de 80 ans sont autorisés à voter, ils seront donc environ 120 à choisir le successeur du pape François, lequel devra être élu par la majorité des deux tiers de l'Assemblée. Le conclave dure le temps nécessaire à l'élection du pape et peut procéder jusqu'à quatre votes par jour. Après chaque dépouillement, les bulletins sont brûlés et les résultats sont annoncés au monde extérieur par un signal de fumée s'élevant par la cheminée de la chapelle Sixtine : une fumée noire signifie qu'aucun pape n'a été élu, une fumée blanche que le conclave s'est accordé sur le nom d'un nouveau souverain pontife.

Après l'élévation de la fumée blanche, un représentant du Collège des cardinaux prononce la locution latine "Habemus papam" depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre. Alors, le nouveau Saint-Père ayant choisi son nom papal et revêtu sa soutane blanche prononce son premier discours devant les fidèles.

Qui peut succéder au pape François ?

Si théoriquement tous les hommes baptisés peuvent prétendre à la papauté, dans la pratique le pape est systématiquement choisi parmi les cardinaux depuis plusieurs centaines d'années. L'élection se joue généralement entre une poignée de cardinaux. Le pape François a œuvré durant les derniers mois de son pontificat pour que son successeur ait les mêmes ambitions que lui pour l'Eglise. Malgré certaines critiques, le pape François était considéré comme progressiste, notamment pour des réformes ayant poussé vers plus d'inclusivité féminine aux postes clé, pour le renforcement de la transparence financière au sein de l'Église, pour le combat contre les abus sexuels… Des réformes dont il ne souhaite pas qu'elles soient démantelées après son départ.

Le pape François a pris certaines dispositions selon le média belge La Libre. Il a prolongé le mandat du cardinal Giovanni Battista en tant que doyen du Collège des cardinaux, une place centrale au sein du conclave qui désignera le prochain pape. Sa position lui permettra une plus grande influence sur l'élection du pape.

Quant aux candidats, trois noms reviennent particulièrement sur la table quand il est question de la succession du pape François : Pietro Parolin, Matteo Maria Zuppi et Pierbattista Pizzaballa. Le premier est un cardinal italien, secrétaire d'État et numéro 2 du Vatican, mais jugé trop "effacé" pour prendre la tête du Saint-Siège. Le second est archevêque de Bologne, mais jugé trop proche du mouvement Sant'Egidio, une association de fidèles catholiques. Enfin, le troisième est le patriarche latin de Jérusalem, et est jugé trop jeune pour exercer ces fonctions, du haut de ses 58 ans.