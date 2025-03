La démission du pape François évoquée au Vatican : le pontife prépare-t-il son départ ?

Le pape François est toujours hospitalisé, malgré une amélioration de sa santé. Son état, affaibli, alimente les spéculations sur une possible démission. Des indices penchent vers une renonciation du souverain pontife, mais peuvent être interprétés différemment.

La santé du pape François s'améliore, mais pas assez qu'il quitte l'hôpital Gemelli de Rome. L'absence du souverain pontife au Vatican dure depuis plus d'un mois, mais le dimanche 16 mars pour la première fois depuis l'hospitalisation une photo du Saint-Père a été publiée. Le jésuite de 88 ans apparaît de dos, vêtu d'une chasuble blanche et d'une étole pourpre en pleine prière dans une chapelle de l'hôpital. Le cliché ne donne pas de précision sur la santé ou l'état d'esprit du pape François, à la différence d'un message du Saint-Père diffusé lors de la prière dominicale de l'Angélus.

"Je suis confronté à une épreuve et je me joins à tant de frères et soeurs qui sont malades, fragiles, en ce moment, comme moi. Nos corps sont affaiblis, mais même ainsi, rien ne peut nous empêcher d'aimer, de prier, de nous donner, d'être les uns pour les autres, dans la foi, des signes lumineux d'espérance", a écrit le pape François. Une épreuve qui peut être comprise comme cella de la maladie, le souverain pontife à la santé fragile depuis plusieurs années peine à se remettre de l'infection pulmonaire bilatérale qui l'a conduit à l'hôpital. Mais elle peut aussi être entendue comme la charge de diriger l'Eglise.

Le pape François est-il encore en mesure d'être à la tête du Vatican ? La question se pose au Saint-Siège et les spéculations sur une possible démission du souverain pontife vont bon train. Le droit canonique permet au pape de renoncer à sa fonction tant que son choix est "librement et dûment manifesté", sans pression extérieure. Le cas s'est d'ailleurs déjà présenté avec le prédécesseur du pape François : Benoît XVI avait décidé de rendre son titre en 2013 ne se sentant plus de tenir son rôle à un âgé avancé. Mais avant lui, un seul pape avait quitté ses fonctions : Grégoire XII en 1415. Le pape François suivra-t-il ces exemples ou la tradition qui veut qu'un pape reste pape jusqu'à sa mort ?

Un consistoire pour dire aurevoir ?

Outre la santé fragile du jésuite de 88 ans, d'autres éléments alimentent les spéculations sur la démission du pape François. Le 25 février, le souverain pontife a convoqué un "consistoire ordinaire", une réunion des cardinaux pour canoniser de nouveaux saints, sans en préciser la date. Alors que Benoît XVI avait profité d'un consistoire pour annonce sa renonciation, certains imaginent voir le scénario se répéter. D'après Bernard Lecomte, spécialiste français de la papauté interrogé par Le Parisien, le rendez-vous "est un prétexte, derrière lequel se cache peut-être la velléité d'une démission".

"S'il fallait faire des paris, il y a au moins 10 % de chance qu'il annonce sa renonciation" lors de ce consistoire, abonde une source vaticane au Parisien. Des probabilités qui reposent pour beaucoup sur la capacité du pape François a assumé ses fonctions. Selon le cardinal Gianfranco Ravasi, auprès de la radio italienne RTL 102.5, le souverain pontifie "pourrait décider de démissionner s'il se trouvait dans une situation où sa capacité à avoir un contact direct, à communiquer de manière immédiate, incisive et décisive était compromise". Or, le pape ne s'est pas exprimé publiquement depuis la mi-février. Seul un enregistrement du Saint-Père a été diffusé par le Vatican le 6 mars et c'est un pape à la voix chevrotante qui s'exprimait renforçant les inquiétudes. " Nous sommes dans une situation d'attente, et il n'y aura pas d'effet de surprise si l'on apprend que le pape renonce", regrette un habitué de la Curie romaine auprès de La Croix.

Ce qu'a dit le pape François d'une démission

Le pape François a plusieurs fois exprimé son souhait d'assurer son pontificat jusqu'à sa mort, notamment après la série d'hospitalisations qu'il a connu en 2023. Il assurait alors que l'on gouverne l'Eglise "avec la tête et non les jambes". Le souverain pontife est par ailleurs motivé à l'idée de pouvoir vivre un jubilé en tant que Saint-Père : cet événement a lieu tous les 25 ans au Vatican et attire des milliers de catholiques qui font un pèlerinage vers Rome et le prochain est prévu pour le 6 janvier 2026.

Pour autant, le souverain pontife a également ouvert la voie à une possible démission. Lorsque plusieurs problèmes de santé l'ont affaibli il expliquait que si sa santé ne lui permettait plus de tenir ses fonctions il renoncerait à son pontificat. Il a d'ailleurs déjà signé, peu après son élection en 2013, une lettre de démission si jamais sa santé venait à l'empêcher d'exercer. La période peut être l'occasion pour le pape François d'évaluer ces capacités alors que la Carême a débuté et que la Semaine sainte approche avec Pâques. Il s'agit du "principal temps fort de l'année pour les catholiques. En l'état actuel des choses, il ne peut pas l'assumer", estime Antoine-Marie Izoard, ex-responsable de l'agence de presse du Saint-Siège, toujours au Parisien.

Reste que la démission du pape n'est peut être exprimée que par le pape lui-même. Concrètement, tant que le pape François n'apparaît pas et ne s'exprime pas au public, c'est qu'il ne prévoit pas de démission explique Loup Besmond de Senneville, rédacteur en chef de La Croix sur France 5. Quant au consistoire, il peut aussi être utilisé par le pape comme un moyen de prouver sa capacité à poursuivre son pontificat selon cet expert.

Pour deux grands noms du Collège des cardinaux, Jean-Marc Aveline de Marseille et Juan José Omella Omella de Barcelone, "tout est possible", comme le rapporte Repubblica, surtout que l'hospitalisation se prolonge et que le pape est relativement âgé. Pourtant, chez certains, l'espoir demeure : "l'option numéro un dans nos esprits, c'est… qu'il guérisse et continue", confie un employé du Vatican au Parisien.