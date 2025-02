Une démission du pape François, très affaibli, est désormais une option

Alors que le pape est toujours hospitalisé, les spéculations vont de bon train sur une potentielle démission. Certains détails questionnent.

Admis depuis plus de dix jours à l'hôpital, le pape François souffre d'une pneumonie des deux poumons et se trouve dans un "état critique mais stationnaire", selon le Vatican ce mercredi 26 février. Il poursuit depuis l'hôpital ses fonctions : la Saint-Siège a expliqué qu'il recevait des proches collaborateurs, signait des documents et passait des appels. Cette santé fragile alimente les spéculations quant à une possible démission du pape. C'est ce qu'a fait son prédécesseur Benoit XVI en 2013, ne se sentant plus de tenir son rôle. Avant ce dernier, il faut remonter au pape Grégoire XII qui avait quitté ses fonctions en 1415. Le droit canonique permet, en effet, une renonciation du pape, tant qu'elle est "librement et dûment manifestée", c'est-à-dire sans pression extérieure.

Selon le cardinal Gianfranco Ravasi, auprès de la radio italienne RTL, le souverain pontifie "pourrait décider de démissionner s'il se trouvait dans une situation où sa capacité à avoir un contact direct, à communiquer de manière immédiate, incisive et décisive était compromise". Le cardinal Angelo Bagnasco a tenu à modérer, auprès du même média, et a considéré qu'il n'y avait, selon lui, pas de question à se poser sur une possible démission : "Il me semble qu'il n'y a aucune raison de parler ou de penser à la démission du pape". Le cardinal Fernández, a assuré, pour sa part, auprès de La Nacion, ne pas observer "d'atmosphère pré-conclave" ni "plus de conversations sur un éventuel successeur qu'il y a un an".

De son côté, le pape François a assuré que l'on gouverne "avec la tête et non les jambes". Il voudrait d'ailleurs tenir jusqu'au moins la fin du jubilé : cet événement en cours a lieu tous les 25 ans au Vatican et attire des milliers de catholiques qui font un pèlerinage vers Rome. C'est un moment privilégié de conversion, de pardon et de rémission des péchés. Il va durer jusqu'au 6 janvier 2026.

Une lettre de démission déjà signée et une importante réunion

Le pape François a cependant déjà signé, peu après son élection en 2013, une lettre de démission si jamais sa santé venait à l'empêcher d'exercer. Pour deux grands noms du Collège des cardinaux, Jean-Marc Aveline de Marseille et Juan José Omella Omella de Barcelone, "tout est possible", comme le rapporte Repubblica, surtout que l'hospitalisation se prolonge et que le pape a 88 ans. Les propos de ces deux proches du pape prouvent que l'option est sur la table, même si elle ne se concrétiserait que si la santé du pape demeure durablement dégradée.

Selon Rcf, le pape François s'est entretenu ce 25 février avec le cardinal secrétaire d'Etat Pietro Parolin et le substitut de la secrétairerie d'État Mgr Edgar Peña Parra, numéros 2 et 3 du Vatican, pour la canonisation des bienheureux José Greorio Hernández Cisneros et Bartolo Longo. Un consistoire, assemblée de cardinaux, devrait aussi être organisé prochainement dans la même optique. Si la raison officielle semble claire, certains détails interrogent comme l'absence du préfet du dicastère pour les Causes des saints et du cardinal Marcello Semeraro avec lequel le pape traite habituellement des canonisations. Cela rappelle aussi que c'est au cours d'un consistoire que Benoit XVI avait annoncé sa démission.