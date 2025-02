Hanouna candidat en 2027 ? Un "non" qui n'en est pas vraiment un

Lors de l'une des dernières émissions de TPMP, Cyril Hanouna a répondu à la possibilité qu'il se présente à l'élection présidentielle de 2027.

Cyril Hanouna, président de la République ? "Alors je me suis dit, peut-être… J'y ai pensé un moment, très vite", concède le présentateur sulfureux de Touche pas à mon poste lors de la dernière émission sur C8. "Quand je vois l'état de la France…"

Durant plus de quatre minutes jeudi 27 février de l'émission renommée pour l'occasion "TPMP Toute la vérité", Cyril Hanouna a décrit combien il voit "l'état de la France et le mal-être des Français", et comment il en a "tellement marre de voir des Français malheureux". Fils d'un père originaire de Tunisie et naturalisé, l'animateur souhaite "rendre à la France ce que la France [lui] a donné."

Il faut "quelqu'un en 2027 qui casse tout"

Alors, se prépare-t-il à l'élection présidentielle 2027 ? "Je ne vais pas aller me faire chier. Je ne le ferai un jour que si on a une chance de sauver la France." Cyril Hanouna n'écarte donc pas de tenter sa chance pour le palais de l'Elysée dans le futur, mais "pour l'instant c'est non", assure-t-il. Il estime en effet que la France est "ingouvernable" aujourd'hui, et qu'il faut "quelqu'un en 2027 qui casse tout reprend tout depuis le début". Et d'ajouter avec assurance : "Si [la personne élue] garde les mêmes institutions, la France ne se relèvera pas de si tôt."

Et d'ajouter : "Aujourd'hui, y a deux-trois personnes qui se détachent, qui sont très bien et qui feront ça mieux que moi." S'il n'a pas précisé qui, Cyril Hanouna a maintes fois critiqué les "woke", ces "donneurs de leçons" qui "abîment le monde". Il décrit en outre Donald Trump comme "le symbole de l'antiwokisme".

Cyril Hanouna vivait l'une de ses dernières soirées à l'antenne de C8. La chaîne a en effet été retirée de la TNT après la décision de l'Arcom, décision qui prend effet dans la nuit du 28 février au 1er mars 2025. L'animateur a longuement critiqué la décision "politique" de l'instance. Touche pas à mon poste continuera toutefois sur les plateformes YouTube et Dailymotion. L'animateur va également rejoindre le groupe M6 à partir du 1er septembre. Il présentera une émission quotidienne sur la chaîne W9, et un programme l'après-midi sur Fun Radio.