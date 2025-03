Mort de Herbert Léonard : la maladie qui s'était installée dans sa vie l'a emporté

Herbert Léonard, l'interprète de Pour le plaisir, est décédé le dimanche 2 mars 2025 à l'âge de 80 ans. Il souffrait d'une maladie et avait déjà connu des soucis de santé il y a quelques années.

Un nom et une chanson connus de tout le monde : Herbert Léonard et son tube Pour le plaisir, sorti en 1981 et encore populaire des décennies plus tard. Le chanteur s'est éteint le dimanche 2 mars 2025 à l'hôpital de Fontainebleau a annoncé sa femme, Cléo, à l'AFP, il était âgé de 80 ans. "Il luttait depuis quelque temps contre un cancer du poumon", a précisé celle qui partageait la vie de l'artiste depuis 57 ans.

Herbert Léonard avait très peu communiqué sur sa maladie, même auprès de ses proches, dont l'animateur Julien Lepers qui lui avait écrit la fameuse chanson Pour le plaisir et plusieurs autres. "Je l'appelais toutes les semaines depuis que j'ai su qu'il était malade, il y a un peu plus d'un mois", a indiqué l'ancien hôte de l'émission Question pour un champion auprès du Parisien. Les deux hommes s'étaient vus il y a "quelques semaines" pour tourner l'épisode de l'émission Chez Jordan Deluxe diffusé le 20 février sur C8. "Je l'ai eu il y a 6 ou 7 jours, il m'a dit qu'il se sentait très faible. [...] Il se savait malade et fragile, il était très, très lucide. Il savait que son temps était compté, il me l'a dit", a ajouté l'animateur décrivant l'état du chanteur quelques jours avant sa mort.

L'interprète de Pour le plaisir, qui avait sorti un ultime album en 2014, avait d'ailleurs annoncé l'annulation d'un "gala" auquel il devait participer le 22 février dans le Bas-Rhin évoquant un "petit souci de santé". Il avait toutefois rassuré son public lui donnant rendez-vous "très bientôt" et précisant qu'il ne s'agissait de "rien de grave". Herbert Léonard est décédé neuf jours plus tard.

Herbert Léonard était un "miraculé"

Herbert Léonard est décédé à 80 ans, mais sa vie aurait pu s'arrêter bien plus tôt. Le chanteur se décrivait lui-même comme un "miraculé" après avoir échappé à la mort à deux reprises. Il avait survécu à un très grave accident de voiture en 1969 : une sortie de route alors qu'il n'est pas attaché et lors de laquelle il traverse le pare-brise. Le chanteur avait été défiguré et contraint de se retirer de la scène pendant de long mois. "J'étais immontrable pendant un an. Je suis passé sous un camion. J'avais pris tout le volant et le pare-brise dans la figure, donc je ressemblais à Frankenstein", expliquait-il à l'époque se souvient l'AFP.

Le chanteur français avait aussi vaincu la maladie en 2017, laquelle s'était déjà attaqué à ses poumons. L'artiste, alors âgé de 72 ans, souffrait d'une infection pulmonaire foudroyante qui l'avait plongé dans le coma pendant trente-deux jours. Après son réveil, Herbert Léonard s'estimait "miraculé" et avait dénoncé les méfaits de la cigarette. "Cela fait quarante-cinq ans que je fume. Et je voudrais dire à tout le monde d'arrêter de fumer. Maintenant, évidemment, je ne fumerai plus. Il s'est passé que j'ai manqué d'air un soir. Je ne pouvais plus respirer. Il n'y avait pas d'autre solution que d'appeler les gendarmes qui ont fait venir le Samu. Je me suis retrouvé, donc, dans cette unité de réanimation à l'hôpital de Melun", avait-il relaté sur RTL.

C'es finalement après une carrière débutée dans les années 1960 au sein de plusieurs groupes de rock, puis en chanteur solo de variété française, en passant par auteur d'ouvrages sur l'aviation, notamment l'aviation russe dont il était devenu un expert, qu'Herbert Léonard s'en est allé.