Royaume-Uni : Charles III hospitalisé à cause de son traitement contre le cancer

Le roi d'Angleterre a été hospitalisé ce jeudi 27 mars. Il a dû annuler plusieurs engagements pour la journée de vendredi.

Le roi Charles III n'en a pas fini avec ses soucis de santé. Âgé de 76 ans, le monarque souffre d'un cancer, dont on ne connaît pas la nature exacte, et est sous traitement. Jeudi 27 mars, il a été brièvement hospitalisé à cause d'effets secondaires liés à son traitement contre le cancer, apprend-on du Palais de Buckingham dont se sont fait le relais plusieurs médias britanniques, tels que Sky News. Le roi a dû annuler plusieurs engagements pour la journée de vendredi.

"Le roi souffre d'effets secondaires temporaires qui ont requis une courte période d'observation à l'hôpital", précise Buckingham. Charles III a pu retourner à Carence House, qui est la résidence londonienne du couple royal depuis 2003, mais "comme mesure de précaution et sur avis médical, son agenda de demain [vendredi] a dû être modifié". Le palais de Buckingham a précisé : "Sa majesté voudrait s'excuser auprès de tous ceux qui pourraient être impactés ou déçus", après ces annulations.

L'annonce de son cancer en février 2024

Un an après son couronnement, le roi Charles III a annoncé souffrir d'un cancer, le 5 février 2024. Cette maladie a été découverte à l'occasion d'une intervention concernant sa prostate, mais on ne connait pas exactement la localisation ni la nature de la tumeur, qui sont restées confidentielles. Le monarque a été obligé de se mettre en retrait pendant plusieurs mois pour se reposer et se concentrer sur son traitement. À la même période, la princesse de Galles, Kate Middleton, souffrait également d'un cancer. Deux membres actifs de la famille royale britannique avaient dû cesser leurs activités pendant de longs mois. La princesse a annoncé être en rémission au débit de l'année 2025, après près d'un an de traitement.