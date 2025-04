Trouver une place pour le concert de Lady Gaga est encore possible, mais il faut bien s'y prendre

Si les ventes de billets pour les six concerts de Lady Gaga prévus en France en 2025 ont déjà commencé, il reste encore un espoir de se procurer un ticket. On vous explique tout.

Un concert de Lady Gaga créé toujours l'évènement, et son prochain passage en France n'échappera pas à la règle. La star de la pop américaine est de retour dans l'Hexagone après son show remarqué lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024. Cette fois-ci, elle sera présente en France pour six dates exceptionnelles en novembre 2025 dans le cadre du MAYHEM Ball Tour, sa tournée mondiale célébrant la sortie de son dernier album, MAYHEM, le mois dernier.

Lady Gaga se produira à Lyon, à la LDLC Arena, les 13 et 14 novembre prochains, avant d'enflammer la scène de l'Accor Arena de Paris pour quatre concerts, les 17, 18, 20 et 22 novembre. Au total, plus de 110 000 spectateurs sont attendus. Sans grande surprise, les prix sont en adéquation avec la carrière de l'artiste, assez démentiels. Les premiers prix pour la dernière catégorie (4) démarrent à 68,50 euros mais grimpe rapidement à 107,20 pour la catégorie 2. Il faudra débourser 140,20 euros pour prendre place en catégorie 1 et 222,70 euros pour avoir le privilège d'apercevoir la star planétaire de plus près en fosse et carré or au prix. Pour les plus grands fans, des packs VIP sont disponibles de 360 euros jusqu'à 750 euros. Quand on aime, on ne compte visiblement pas.

Ce genre de concerts attire forcément les foules et il est parfois délicat de se procurer le précieux sésame pour y assister. Pour les six dates de Lady Gaga en France en novembre prochain, les ventes de tickets ont déjà commencé, ce jeudi 3 avril à midi. Pas de panique pour autant, il reste encore un peu d'espoir pour aller rencontrer votre star préférée. Armez-vous toutefois de patience, et assurez-vous d'avoir bien créé un compte sur le site du revendeur par lequel vous souhaitez passer pour acheter votre ou vos places. Une bonne connexion internet est également nécessaire pour maximiser vos chances et l'utilisation de plusieurs supports numériques en même temps (smartphone, tablette, PC), peut vous permettre de multiplier les portes d'entrée, notamment si vous vous connectez à plusieurs réseaux (wifi d'un côté, 4G ou 5G de l'autre).

L'astuce si toutes les places sont déjà vendues

Attention, lorsque vous vous situez enfin dans la file d'attente, surtout, n'actualisez pas votre page internet. Attendez sagement votre tour et croisez les doigts pour obtenir une bonne place en fonction des tickets restants. Malgré tous vos efforts, il est possible que toutes les places aient déjà trouvé preneur. Si plus aucune n'est à la vente, ce n'est pas le moment de baisser les bras, il reste encore une technique pour vous procurer vos billets !

C'est désormais le moment d'actualiser régulièrement votre page. Pourquoi ça ? Il est important de savoir que les places ajoutées au panier y restent pour une durée de sept minutes et pas une de plus avant d'être automatiquement remises à la vente. Ces places dont l'achat n'a pas été finalisé sont donc une chance en or pour vous, sautez sur l'occasion et n'hésitez pas à actualiser plusieurs fois, même pendant les heures voire les jours qui suivent votre première tentative. Des places peuvent revenir à la vente à tout moment si un autre acheteur ne valide pas son panier, et cela arrive souvent.

Enfin, sachez que des reventes officielles Ticketmaster pourraient être proposées avant les dates des concerts, au même titre que sur TicketSwap ou PasseTonBillet Ce qui constitue l'ultime occasion pour vous de décrocher un billet. Certains acheteurs se désistent en raison de leur emploi du temps et ne peuvent plus se rendre au concert. Pour vous procurer un billet, la Fnac et Carrefour Spectacles font également partie des plateformes sur lesquelles les tickets seront disponibles en toute légalité.