Hanouna et Auzière en couple ? La fille de Brigitte Macron réagit

Après les révélations de Paris Match au sujet de la prétendue relation entre Cyril Hanouna et Tiphaine Auzière, la belle-fille d'Emmanuel Macron, la principale intéressée s'est confiée auprès d'un célèbre média français.

Le 19 mars dernier, l'hebdomadaire Paris Match révélait au grand jour la prétendue relation entre l'animateur star Cyril Hanouna et la fille de Brigitte Macron, Tiphaine Auzière. Et selon les informations de Mediapart, tout aurait été orchestré par la figure de la presse people, Michèle Marchand, dit "Mimi". "C'est bien elle qui se trouve derrière ce 'scoop', dans un contexte de fortes tensions entre l'animateur préféré du milliardaire Vincent Bolloré et la présidence de la République", abonde le journal d'information numérique.

Toujours selon le média d'investigation, Cyril Hanouna entretient "une relation de grande proximité avec Mimi Marchand", Cette dernière était par exemple chargée de contrôler son image, jusqu'à faire modifier après publication des articles sur sa vie privée ou certaines personnalités avec qui l'animateur était en désaccord. Comme révélé par Médiapart, en juillet 2024, elle avait également bloqué la parution de clichés montrant Jordan Bardella (RN) en vacances dans la maison de Cyril Hanouna, à Saint Tropez.

Dans un mail en date du 16 mars que Mediapart a pu consulter, Mimi Marchand détaille auprès de Paris Match les coulisses d'un "coup de foudre" entre Hanouna et Auzière, mais sont-ils en couple ? "Les choses commencent à devenir sérieuses après sa présence (en plateau, sur TPMP) le 19 décembre 2024, ils dîneront ensemble avec des amis, mais rien de fait. Ils s'appelleront beaucoup pendant les fêtes de fin d'année (…) et les choses deviennent plus que sérieuses début janvier", explique Mimi Marchand dans son mail.

Pas "pour habitude d'évoquer publiquement (sa) vie privée"

Selon elle, la nouvelle a créé une véritable onde de choc au palais de l'Elysée : "coup de tonnerre et pour le PR (président de la République) aussi", dit-elle. "Brigitte essaiera de faire au mieux, elle a déjà compris que pour Tiphaine c'est définitif", poursuit-elle. Paris Match évoque d'une "stupéfaction" à l'Elysée, même si "la première dame soutient toujours ses enfants". Quid de l'avis de la principale intéressée, Tiphaine Auzière à qui on prête désormais une relation avec Cyril Hanouna ?

Justement, la fille de Brigitte Macron a été interrogée par Mediapart. Elle assure qu'elle n'a "rien à voir" avec la publication de Paris Match. Elle indique ne pas avoir "pour habitude d'évoquer publiquement (sa) vie privée". De son côté, le cabinet de sa mère, n'a pas souhaité apporter de commentaire, sans démentir les propos qui lui sont attribués dans le magazine.

Pour rappel, depuis que Paris Match a quitté le giron de l'empire médiatique de Bolloré, Cyril Hanouna - proche du milliardaire - est devenu un sujet à traiter sans pudeur, puisqu'il fait vendre. Et le journal sait que le lier à la belle-fille du chef de l'Etat est un coup en or : Emmanuel Macron s'en est récemment pris publiquement au JDD, appelant les médias du groupe Bolloré (dont Europe 1, où officie Cyril Hanouna) à la rigueur. Le président a pointé de fausses informations dans leur manière de présenter son action diplomatique pour l'Ukraine, face à la guerre que lui fait la Russie. L'animateur est aussi désormais très critique - virulent même - à l'égard du président français, l'ayant même accusé d'être à l'origine de la décision de l'Arcom de retirer à C8 son canal de la TNT avec l'appui du secrétaire général de l'Elysée, Alexis Kohler.