Voici le test de santé mentale que Trump vient de passer, un enfant de 8 ans aurait 10/10

Les médecins de la Maison-Blanche ont publié un bulletin médical du président américain, insistant sur ses performances cognitives. Mais le test est particulièrement facile.

Donald Trump s'est soumis à un bilan de santé vendredi dernier, à l'hôpital militaire Walter Reed. Examen "neurologique complet", analyses sanguines, examen cardiaque, échographies, tests cognitifs… Pour la première fois depuis son retour à la Maison Blanche, Donald Trump, âge de 78 ans, a suivi un long check-up, réalisé par au moins 14 spécialistes, pendant 5 heures.

"Le président Trump présente une excellente santé cognitive et physique et est pleinement apte à exercer ses fonctions de commandant en chef et de chef d'État" peut-on lire dans le bulletin médical du président, accusé de ne pas être transparent sur son état de santé durant son premier mandat. Le milliardaire "présente des fonctions cardiaques, pulmonaires et neurologiques robustes, comme son état physique général", a aussi notifié le Dr Barbabella. Pesé à 101 kilogrammes, Donald Trump ne boit pas d'alcool et ne fume pas, même s'il ne cache pas, néanmoins, son goût pour les sodas et les chaînes de fast-food.

"Son mode de vie actif contribue significativement à son bien-être", a toutefois observé le médecin de la Maison-Blanche, évoquant entre autres, et étonnamment, "ses fréquentes victoires dans des tournois de golf". Le bulletin mentionne également ses analyses de sang, normales, ainsi que les traitements qu'il suit pour réguler son taux de cholestérol. Son évaluation ORL indique une "cicatrice sur l'oreille droite résultant d'une blessure par balle", stigmate de la tentative d'assassinat dont Donald Trump a été victime en juillet 2024 pendant la campagne présidentielle.

© Evaluation cognitive de Montréal

Le président a également effectué l'Évaluation cognitive de Montréal (MoCA), pour être "un peu différent de Biden" selon lui. "La fonction cognitive est normale, avec un score de 30 sur 30" est-il précisé dans le bulletin. Dans ce test, reproduit ci-dessus, il est demandé de réaliser des tâches aussi simples que d'identifier des animaux à partir de leurs images. Le président Trump devait aussi dessiner une horloge ou simplement répéter des mots comme "visage", "velours" ou "église" deux fois de suite, puis cinq minutes plus tard.

Comme tout le monde le constatera, un enfant de 8 ans peut obtenir la meilleure note sans difficulté. Mais notons aussi que ce test n'est pas similaire à ceux qui peuvent être utilisés en classe. Il n'est employé que pour détecter le déclin des facultés cognitives et les premiers signes de démence.

"Je ne sais pas quoi vous dire, si ce n'est que j'ai eu toutes les bonnes réponses", avait assuré le septuagénaire républicain. Les médecins lui ont aussi prodigué "quelques" recommandations concernant des modifications de son style de vie pour optimiser sa santé, a affirmé le républicain sans toutefois entrer dans les détails. Durant la campagne présidentielle, il avait affirmé avoir réussi "avec brio" un test cognitif, sans toutefois fournir de précisions. En novembre 2023, il avait simplement diffusé une brève note de son médecin affirmant qu'il était en "parfaite" santé.