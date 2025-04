Mort du pape François : "il n'y avait plus rien à faire", le médecin du souverain pontife raconte ses derniers instants

Alors que les fidèles affluent toujours dans la basilique Saint-Pierre pour rendre un dernier hommage au pape François, son médecin - Sergio Alfieri - se confie sur les derniers instants du jésuite argentin.

10:28 - "Je lui ai fait une caresse en guise d'adieu", glisse son médecin Le médecin du pape François confie que son assistant médical personnel "savait que le pape voulait mourir chez lui, quand nous étions à Gemelli, il le disait toujours", voilà pourquoi, malgré son état une semaine avant son décès, il n'a pas été re-transféré vers l'hôpital. "Je suis resté là (...) tout le monde est arrivé et le cardinal Parolin nous a demandé de prier et nous avons récité le chapelet avec lui. Je me suis senti privilégié et maintenant je peux dire que je l’étais. Ce matin-là, je lui ai fait une caresse en guise d'adieu", raconte-t-il dans les colonnes du Corriere Della Sera.

09:37 - Près de 50 000 fidèles ont rendu hommage au pape En moins de 24 heures, près de 50 000 fidèles ont déjà rendu un dernier hommage au pape François dans la basilique Saint-Pierre. Plus exactement, 48 600 personnes ont défilé devant la dépouille du pape, dont 13 000 de minuit à 5h30 du matin. Au moins 200 000 fidèles sont attendus samedi, le jour des obsèques du jésuite argentin.

08:38 - "Il ne répondait pas (..) il n'y avait plus rien à faire" Une semaine avant son décès, le pape François était "très malade", peut-on lire dans les colonnes du Corriere Della Sera. De là à retourner à l'hôpital Gemelli, selon son assistant médical personnel Massimiliano Strappetti. "J'ai prévenu tout le monde et vingt minutes plus tard j'étais là à Santa Marta, mais il semblait difficile de penser qu'une hospitalisation était nécessaire. Je suis entré dans sa chambre et ses yeux étaient ouverts", révèle de son côté le médecin du souverain pontife. "J'ai remarqué qu'il n'avait aucun problème respiratoire et j'ai alors essayé de l'appeler mais il n'a pas répondu. Il ne répondait pas aux stimuli, même pas à ceux qui étaient douloureux. À ce moment-là, j'ai compris qu'il n'y avait plus rien à faire". Les jours du jésuite argentin de 88 ans étaient désormais comptés, une semaine avant Pâques.

08:18 - Le pape avait formulé une demande à son médecin, dix jours avant son décès Il y a une dizaine de jours, le pape François a formulé une requête auprès de son médecin. "Il m'a demandé d'organiser une réunion avec toutes les personnes qui l'avaient soigné chez Gemelli. Je lui ai dit qu'il y avait 70 personnes, peut-être qu'il serait mieux de le faire après Pâques, à la fin de la convalescence. Sa réponse était claire : 'Je les rencontrerai mercredi'", avait alors lancé le pape, révèle Sergio Alfieri dans un entretien accordé à Corriere Della Sera. "Aujourd'hui, j'ai le sentiment distinct qu'il a senti qu'il devait faire une série de choses avant de mourir", poursuit-il.

08:09 - "Le retour au travail (du pape) faisait partie de la thérapie" Après sa dernière hospitalisation pour une bronchite, qui s'est avérée être une pneumonie bilatérale, le pape François s'est vu contraint d'observer une période de convalescence de deux mois. Mais pour son médecin, impossible de lui interdire de travailler durant cette période, malgré un état de santé relativement instable, notamment pour un homme âgé de 88 ans : "C'était comme ça. Il est le pape. Le retour au travail faisait partie de la thérapie et il ne s’est jamais exposé au danger. C'est comme si, à l'approche de la fin, il décidait de faire tout ce qu'il avait à faire. Tout comme ce qui s'est passé dimanche lorsqu'il a accepté la proposition de son assistant médical personnel Massimiliano Strappetti de se promener sur la place au milieu de la foule", raconte Sergio Alfieri, son médecin, dans les colonnes du Corriere Della Sera.

08:03 - Samedi, veille de Pâques, "il allait très bien" Sergio Alfieri, chef du service de chirurgie oncologique abdominale de l'hôpital Gemelli, coordinateur des médecins du Saint-Père pendant son hospitalisation et chirurgien personnel, s'est confié sur les derniers instants du pape François auprès du Corriere Della Sera. Il décrit d'abord une relation "d'estime et d'affection" développée avec le jésuite argentin. Avant d'évoquer ses derniers instants avec lui, la dernière fois qu'il a vu le souverain pontife avant que ce dernier ne rende son dernier souffle. "Samedi après le déjeuner, veille de Pâques. Et je peux dire qu'il allait très bien, il me l'a dit aussi. Je lui ai apporté une tarte noire, comme il l'aime, et nous avons discuté un peu. 'Je vais très bien, j’ai recommencé à travailler et je vais bien'. Je savais que le lendemain il donnerait l'Urbi et Orbi et nous avons pris rendez-vous pour nous rencontrer lundi, confie-t-il auprès du média italien.