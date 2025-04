Mort du pape François : plusieurs facteurs ont pu précipiter l'AVC du souverain pontife

Le pape François est mort après avoir fait un AVC dans la matinée du lundi de Pâques, le 21 avril, a indiqué le Vatican dans un communiqué. En plus d'une santé fragile, plusieurs facteurs ont pu entraîner le décès du souverain pontife selon des médecins.

En direct

10:15 - La date des obsèques du pape François arrêtée Le Vatican a annoncé la date des obsèques du pape François : elles auront lieu le samedi 26 avril à 10 heures. La Congrégation des cardinaux s'est réunie ce mardi à 9 heures pour décider de la tenue de la cérémonie.

09:41 - Le Vatican publie les premières images du pape dans son cercueil Le Vatican a publié la première photo du pape François mort dans son cercueil ce mardi 22 avril, au lendemain du décès du souverain pontife. Une première image montre le cercueil dans une grande pièce, aux côtés duquel se trouve le cardinal Pietro Parolin en train de prier ainsi que des gardes suisses. Une autre, montre un plan plus large avec le secrétaire d'Etat Pietro Parolin, l'archevêque Diego Giovanni Ravelli, le cardinal Kevin Joseph Farrell, ainsi que le maître de cérémonies Lubomir Welnitz. Lire l'article Mort du pape François : le Vatican publie la première photo du souverain pontife dans son cercueil

09:20 - "Deux facteurs" ont pu déclencher l'AVC du pape L'AVC du pape François a pu être entrainé par deux facteurs selon la neurologue italienne Francesca Romana Pezzella. Les AVC hémorragiques, qui est le type d'AVC qu'aurait fait le Saint-Père selon la médecin, deviennent un risque plus important avec l'âge : "L'incidence double pour chaque décennie après 55 ans. Elle est plus fréquente chez les hommes jusqu'à 60-70 ans", explique-t-elle au Corriere della Sera. Or, le pape François avait 88 ans. L'autre facteur cité est l'hypertension, une pathologie dont le souverain pontife était atteint. L’hypertension "est la principale cause d’accident vasculaire cérébral, suivie par l’âge, le diabète, la fibrillation auriculaire et l’immobilité", ajoute la neurologue.

09:14 - L'AVC du pape François ne serait pas lié à sa pneumonie ou son hospitalisation Le décès du pape François est imputable à "un accident vasculaire cérébral, un coma et un collapsus cardiocirculatoire irréversible" a écrit le chef du Département de la santé et de l'hygiène du Vatican, Andrea Arcangeli, dans le certificat de décès. Selon Francesca Romana Pezzella, neurologue à l'unité des accidents vasculaires cérébraux de l'hôpital San Camillo de Rome, le souverain pontife a plus de chance d'avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral hémorragique plutôt qu'ischémique. La même spécialiste indique la pneumonie et les crises respiratoires qui ont conduit à son hospitalisation à Gemelli n'ont rien à voir avec l'AVC du pape François auprès du Corriere della Sera.

08:58 - La dépouille du pape François exposées à la basilique Saint-Pierre jusqu'aux obsèques Durant le rite de constatation de la mort, des invocations pour le salut de l’âme de Jorge Mario Bergoglio ont été prononcées, le corps du pape a été revêtu de vêtements liturgiques de couleur rouge et déposé dans un double cercueil de zinc et de bois, avec la mitre papale et le pallium qui est une écharpe de laine blanche ornée de croix rouges. Le corps du pape François doit être exposé ces prochains jours à la basilique Saint-Pierre pour permettre aux fidèles de lui rendre un dernier hommage. La dépouille devrait être exposée à compter de mercredi et jusqu'aux obsèques qui se tiendront entre vendredi et dimanche.

08:47 - Le Vatican a "constaté" et officialisé la mort du pape François lundi soir Le pape François a été déclaré mort dans la matinée du lundi de Pâques, mais le Vatican a officialisé le décès lors du rite traditionnel de la "constatation de la mort" qui a eu lieu dans la soirée de lundi, vers 20 heures. Le rituel s'est tenu en présence du cardinal camerlingue, le cardinal Farrell, qui a présidé la liturgie, du doyen des cardinaux, cardinal Giovanni Battista Re et d'autres personnes de premiers plans du Vatican. Le camerlingue a prononcé une brève prière, puis le directeur du département sanitaire du Vatican a rédigé et lu le certificat de décès reprenant l'examen de la dépouille, les causes du décès et le constat de celui-ci. La mort a ainsi été officialise et la vacance du Saint-Siège a débuté.

08:36 - Le pape François a-t-il "cherché à tenir jusqu’à la messe de Pâques" avant de mourir ? Une autre hypothèse avancée par certains médecins est que la volonté du pape François d'être présent devant les fidèles pour les célébrations de Pâques lui ait permis de tenir jusque là en dépit d'une santé fragile et en puisant dans ses dernières réserves d'énergie. "Il n’est pas impossible qu’il ait, consciemment ou non, cherché à tenir jusqu’à la messe de Pâques, puis qu’il y a eu comme une forme de relâchement, que le ressort s’est brisé", explique l'infectiologue Benjamin Davido au Figaro.

08:28 - Le pape François affaibli par ces dernières efforts pour les célébrations de Pâques Le pape François s'est éteint au lendemain d'une apparition publique au balcon de la basilique Saint-Pierre pour les célébrations de Pâques. Il s'est montré sans assistance respiratoire et a pris brièvement la parole, des efforts qui ont pu dégrader soudainement la santé du pape. "Le fait d’avoir effectué cette séquence publique sans son assistance respiratoire a pu le fragiliser et augmenter les contraintes sur le cœur qui doit pomper d’autant plus fort que le sang est mal oxygéné", analyse Benjamin David, infectiologue à l’hôpital Raymond-Poincaré de Garches.

08:19 - La date des obsèques du pape François annoncée ce mardi La tradition vaticane veut que les obsèques du souverain pontife ait lieu entre 4 à 6 jours après le décès, celles du pape François auront donc lieu entre vendredi et dimanche. La date exacte doit être fixée ce mardi 22 avril. Les obsèques devraient vraisemblablement être annoncées pour la journée de samedi selon la piste privilégiée.