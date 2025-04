Mort du pape François : son corps exposé ce mercredi avec une interdiction stricte pour les fidèles

22/04/25 - 23:51 - A la mort du pape, son appartement a été mis sous scellé

La mise sous scellé de l’appartement du pape est une tradition ancienne du Vatican, qui intervient immédiatement après le décès d’un souverain pontife. Elle répond à un double objectif : symbolique et pratique. Cette fermeture marque officiellement la fin du pontificat. Le pape étant à la fois chef spirituel de l’Église catholique et chef d’État du Vatican, sa mort implique la vacance du pouvoir. Mettre sous scellé ses appartements signifie que plus aucune décision ne peut être prise en son nom, et que le siège est désormais vacant. Cela concerne aussi bien le bureau, les documents, les objets personnels que toute autre partie de la résidence privée du pape. L’objectif est d’éviter toute altération, disparition ou consultation non autorisée de documents sensibles ou objets de valeur.

Cette mesure fait partie d’un protocole rigoureux établi par la Constitution apostolique Universi Dominici Gregis, qui encadre précisément toutes les étapes entre la mort d’un pape et l’élection de son successeur.