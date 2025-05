Pietro Parolin : qui est le numéro 2 du Saint-Siège, un des favoris pour devenir pape ?

À l’approche du conclave du 7 mai, l’ONG américaine BishopAccountability met en garde contre deux favoris à la succession de François : Pietro Parolin et Luis Antonio Tagle. “Si le cardinal Parolin devient pape, nous aurons un grand maître des secrets à la tête de l’Église catholique et je pense que tout espoir de transparence autour des abus sexuels sera complètement anéanti”, a déclaré la cofondatrice de l’organisation, Anne Barrett Doyle, lors d’une conférence de presse le 2 mai, rapporte Le Parisien . “Aucun responsable de l’Église dans le monde n’a retenu autant de documents sur les abus vis-à-vis des autorités civiles que le cardinal Parolin”, a-t-elle ajouté. La militante a cité des cas d’obstruction en Australie, au Chili, en Grande-Bretagne et en Pologne, mettant en cause le cardinal italien. Interrogé par l’AFP sur ces accusations, un porte-parole du Vatican n’a pas souhaité faire de commentaire.

30/04/25 - 16:30 - ChatGPT parie sur Pietro Parolin pour la succession du pape

Interrogé par Tech&Co, ChatGPT estime que le cardinal italien Pietro Parolin a 27,6 % de chances de devenir le prochain pape. Pour établir ce pronostic, le modèle o3 d’OpenAI, réputé pour son raisonnement avancé, a été utilisé, en excluant toute source médiatique afin de garantir une analyse neutre, rapporte BFTMTV. L’intelligence artificielle s’est appuyé sur cinq critères notés sur 5 : la sociologie du collège électoral, la volonté d’une continuité ou d’une rupture avec l’ancien souverain pontife, la gouvernance et la diplomatie, l’âge et la santé et enfin l’acceptabilité idéologique (capacité d’un futur pape à séduire plusieurs courants). Ces résultats sont ensuite pondérés selon un modèle interne qui tient compte des différences idéologiques dans l’Église. Pietro Parolin arrive en tête grâce à son profil modéré, son expérience diplomatique et le soutien d’électeurs européens et du Sud. Il incarne, selon ChatGPT, une transition douce et sans rupture : “Sa longue pratique diplomatique rassure ceux qui veulent des réformes de la Curie sans bouleversement". Le conclave, qui débutera le 7 mai prochain, dira si l’IA a vu juste.