Matteo Maria Zuppi : qui est l'archevêque de Bologne, l'un des favoris pour devenir pape ?

12:32 - Le cardinal Zuppi face à la méfiance autour de Sant’Egidio

Matteo Maria Zuppi, cardinal-prêtre de la communauté de Sant’Egidio, est une figure incontournable de cette œuvre de charité catholique, reconnue pour son engagement auprès des pauvres, son dialogue interreligieux et son rôle de médiation dans les conflits internationaux. Cependant, son association avec Sant’Egidio pourrait jouer contre lui lors de l’élection du prochain pape, selon le vaticaniste Sandro Magister. "De plus en plus de cardinaux électeurs se méfient d'un pontificat qui risquerait sérieusement d'être dirigé par une oligarchie extérieure", a-t-il déclaré, puis cité par The New-York Times. Qualifiant Sant’Egidio de "machine redoutable", il estime que la communauté a acquis un pouvoir démesuré sous François et qu’elle chercherait maintenant à influencer l’élection de son successeur, comme elle aurait tenté de le faire lors des conclaves de 1978, 2005 et 2013, rapporte Le Figaro.