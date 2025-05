Eurovision : Louane chantera dans une tempête de sable, sa mise en scène dévoilée

L'Eurovision arrive à grands pas et les répétitions ont commencé cette semaine. Louane, qui représentera la France, devrait performer dans une scénographie hors du commun, et hors du temps.

L'Eurovision débutera mardi 13 mai et la grande finale aura lieu le samedi 17. La France attend avec impatience de voir la performance de la chanteuse Louane, interprète de "Maman", une chanson qui parle de sa mère, décédée il y a plusieurs années, et de la mère qu'elle est aujourd'hui.

"Et si j'ai voulu arrêter le temps, maintenant c'est moi qu'elle appelle maman", chantera Louane devant l'Europe entière, et même plus. La thématique du temps qui passe et de profiter de chaque instant avec ses proches va être mise en avant pour sa performance du 17 mai. Comme le rapporte 20 minutes, qui a échangé avec la chanteuse après sa première répétition sur la scène de l'Eurovision, à la Halle Saint-Jacques de Bâle, Louane devrait performer dans une robe de dentelle noire, pieds nus, et terminer dans un cercle de sable. "C'est une performance difficile, technique, qui exige de la précision ", explique à nos confrères Alexandra Redde-Amiel, la cheffe de la délégation française.

La représentation du temps qui passe par un sablier

"C'était extrêmement compliqué à mettre en place. Tout un process technique a été créé en Suède pour former cette tornade et ça marche. C'est vraiment le point d'orgue de la prestation. Elle vient du plafond, finit par entourer Louane, c'est magique !", s'enthousiasme Alexandra Redde-Amiel. La scénographie est signée Fredrik Rydman, directeur artistique suédois qui a imaginé les mises en scène des chansons gagnantes de l'Eurovision 2015 et 2024.

Selon la cheffe de la délégation française, "ce qui était important pour lui, était de faire comprendre la chanson à l'Europe. L'imagerie autour du temps et du sablier, ça parle à tout le monde, d'autant plus dans un monde qui va vite. Il s'agit de dire qu'il faut profiter de chaque moment qu'il nous est donné de vivre. Il y a des gens qui partent, d'autres qui arrivent, et chaque grain de sable se doit d'être un souvenir impérissable." Rendez-vous le week-end prochain pour assister à la performance de Louane, qui fera peut-être gagner la France, ce qui n'est plus arrivé depuis 1977, avec la chanson "L'oiseau et l'enfant" de Marie Myriam.