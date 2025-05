Mort de Werenoi : de quoi est morte la star du rap français ? De premières causes évoquées

L’animateur controversé a rendu hommage à Werenoi sur X : "On perd un grand artiste. Mes pensées vont à sa famille et ses amis."

14:12 - L’hommage du footballeur Sacha Boey

Sacha Boey, footballeur et ami de Werenoi, a publié un hommage au rappeur sur ses réseaux sociaux : "Combien de personnes enviaient ta vie et la voulaient, mon frère. Tu avais tout ce qu’une personne voulait dans cette vie et aujourd’hui, t’es plus de ce monde à 31 ans, avec tout derrière toi. La mort, c’est le meilleur des rappels."