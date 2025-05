Mort de Werenoi : la cause de la mort confirmée, ce mystère autour la santé du rappeur

Werenoi, rappeur français et artiste qui vendait le plus de disques en France, est mort à l'âge de 31 ans. Des rumeurs sur des problèmes de santé et un coma ont circulé avant que la cause du décès soit confirmée.

C'est une perte tragique pour le monde de la musique : le rappeur français Werenoi est mort le samedi 17 mai, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris. L'annonce du décès a été faite à la mi-journée par son producteur Babiry Sacko, dit Babs, dans un message posté sur X : "Repose en paix mon frère, je t’aime". Plusieurs heures avant l'officialisation du décès des rumeurs concernant la santé du célèbre rappeur circulaient. Les proches de l'artiste qui avait 31 ans ont fini par confirmer qu'une "défaillance cardiaque" était à l'origine de la mort pour mettre fin aux spéculations de certains fans et commentateurs.

Werenoi se faisait très discret sur sa vie privée et n'avait pas communiqué sur sa santé au cours de sa carrière, ni de ces dernières semaines, mais les absences remarquées de l'artistes ont interpellé ses fans. Le rappeur n'avait pas pu assister à la cérémonie des Flammes 2025, qui récompense les artistes de la scène musicale urbaine, en raison d'une "grosse blessure". Sacré dans la catégorie album de l'année pour son disque Pyramide 2, Werenoi avait seulement fait une apparition vidéo et était apparu un peu affaibli, mais surtout avec le bras en écharpe. Des signes de soucis de santé sur lesquels ni l'artiste, ni son entourage n'étaient revenus.

Des rumeurs sur un coma de Werenoi

L'artiste avait également manqué un showcase dans la soirée du vendredi 16 mai, la veille de sa mort, et cette absence nouvelle a alimenté les rumeurs dont certaines évoquaient un coma. Le blogueur Aquababe, proche de la famille du rappeur, avait donné de premiers éléments sur la dégradation soudaine de la santé de Werenoi. Quelques heures avant l'annonce de la mort de l'artiste, il mentionnait un coma lié à un grave problème respiratoire. Une information non confirmée par l'entourage de l'artiste.

Des titres marquants dans le paysage du rap français

Originaire de Montreuil, de parents d'origine camerounaise, Jérémy Bana Owona, de son vrai nom, était un personnage discret. Il s’est très peu confié en interview et sur les réseaux sociaux, assurant qu’il donnait déjà assez de lui-même dans ses chansons. Il est à l’origine de Laboratoire, Pétunias, Mélanie… des titres qui lui ont permis de cumuler les 739 millions de vues sur YouTube et même 6 millions d’auditeurs par mois sur la plateforme Spotify. Plusieurs de ses albums ont marqué les Français, au point de devancer d’autres artistes en termes de vente de disques. Il était en tête devant Jul, Pierre Garnier et même Billie Eilish. Certains ont même été récompensés : Carré a été élu album rap de l'année aux Flammes 2025 et Pyramides 2 sacré album de l'année en 2025. Werenoi avait lui-même été nommé révélation masculine de l'année aux Flammes 2023.

Plusieurs des titres marquants du chanteur ont disparu de certaines plateformes, notamment de Youtube, dans les heures ayant suivi l'annonce de sa mort. Une manoeuvre effectuée par l'équipe de Werenoi par respect pour la foi du chanteur, qui était de confession musulmane, et pour les souhaits qu'il avait émis. Certains fans et médias spécialisés invitent les auditeurs à ne pas écouter les titres de Werenoir, voir à ne plus les diffuser sur les plateformes. "Werenoi était musulman, nous vous invitons à écouter le moins possible sa musique à l’avenir, par respect pour sa foi. [...] Pour plus de précision, on est bien sur une 'invitation' à ne pas le faire, pas une obligation. Son équipe retire actuellement ses morceaux sur YouTube par exemple. On suit juste cette volonté. Que chacun agisse comme il trouve juste", a écrit le média Rap Plume qui prend part à ce mouvement.