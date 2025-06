Trump face à Musk : un affrontement inédit sur les réseaux sociaux

Après un post sur X dans lequel Elon Musk a montré avec vigueur son opposition à un projet de loi de Donald Trump, les deux hommes s'affrontent sur les réseaux sociaux.

Serait-ce le début d'une guerre ouverte entre Donald Trump et Elon Musk ? "Ce projet de loi de dépenses du Congrès, massif, scandaleux et bourré de dépenses inutiles, est une abomination dégoûtante", a écrit Elon Musk sur son réseau social X, mardi 3 juin, à propos d'un projet de loi de Donald Trump. Ce texte prévoit une prolongation des allègements fiscaux, qui datent du premier mandat de Donald Trump, l'augmentation du plafond de la dette, la réduction des prestations sociales, la suppression des mesures de soutien aux énergies vertes et l'instauration d'un tarif douanier universel sur les importations. "Honte à ceux qui ont voté pour : vous savez que vous avez eu tort. Vous le savez", écrit le milliardaire.

Mais un tel message posté sur les réseaux sociaux ne pouvait être que le début d'un affrontement entre les deux hommes. En effet, Elon Musk avec X, Donald Trump avec Truth Social, sont des adeptes de la communication sur les réseaux sociaux. Il n'est pas rare que, l'un comme l'autre, communique plusieurs fois par jour sur leur plateforme respective, et sans mâcher leurs mots.

Après ce tweet incendiaire, Donald Trump a été interrogé dans le Bureau ovale par des journalistes sur sa relation avec Elon Musk. "Elon et moi avions une bonne relation. Je ne sais pas si c'est encore le cas", a-t-il répondu, alors que le sujet était initialement la visite du chancelier allemand Friedrich Merz.

Elon Musk a rapidement réagi sur X, en écrivant "n'importe quoi ", au-dessus d'une vidéo de Donald Trump qui affirmait que sa colère était due à une perte de subvention pour Tesla. "Faux", a-t-il aussi posté au-dessus d'une autre vidéo dans laquelle le président affirme qu'il connaissait le contenu du texte à l'origine du litige. S'en est suivi un autre post dans lequel le milliardaire assure que, sans lui, "Donald Trump aurait perdu l'élection" présidentielle de 2024. Il dénonce "l'ingratitude" du président américain.

S'en est trop pour le président américain qui a réagi sur son réseau Truth Social. Il assure qu'Elon Musk est "devenu fou" et menace de supprimer "les subventions et contrats gouvernementaux" du milliardaire : "Le plus simple pour économiser des milliards et des milliards de dollars dans notre budget serait d'annuler les subventions et contrats gouvernementaux" du patron de SpaceX et Tesla.

De graves accusations contre Donald Trump

Mais ça ne s'arrête pas là. Elon Musk a répondu sur X qu'il était "temps de lâcher la grosse bombe" sur Donald Trump, en accusant le président américain de figurer "dans le dossier Epstein", sans avancer de preuve. Pour rappel, le milliardaire éponyme est au centre d'un vaste scandale sexuel, qui a impliqué plusieurs personnalités publiques, comme le prince Andrew d'Angleterre, frère du roi Charles III. Le milliardaire a continué ses attaques en répondant à un internaute qui se demandait si Donald Trump devrait être destitué, après les révélations, bien que sans preuves, de l'implication du président dans cette affaire, avec un simple "Oui".

Le propriétaire de SpaceX a également décidé de s'attaquer au spatial américain, assurant que si ses contrats avec le gouvernement étaient annulés, il mettrait hors service son vaisseau Dragon, qui est utilisé par la Nasa pour acheminer les astronautes vers la Station spatiale internationale (ISS).

Des attaques en rafale qui auraient conduit à une réunion de crise à la Maison-Blanche, selon l'agence Reuters. Ce conflit a également fait chuter la capitalisation boursière de Tesla comme ça n'avait jamais été le cas. Le constructeur automobile a perdu 152,4 millions de dollars en une seule journée. Les attaques du milliardaire sud-africain ont également poussé Steve Bannon, soutien de la première heure, à se poser des questions sur son statut d'immigration, assurant qu'il fallait l'expulser du pays.