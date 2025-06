Patrick Cohen - Rachida Dati : quelles sont les accusations contre le journaliste brandies par la ministre ?

Durant une émission de "C à Vous" mercredi 18 juin 2025, Rachida Dati a demandé de manière insistante à Patrick Cohen s'il avait harcelé ses collaborateurs.

C'est un échange très tendu qui s'est déroulé mercredi 18 juin 2025 entre Rachida Dati et Patrick Cohen sur le plateau de "C à Vous", sur France 5. Interrogée sur les révélations de "Complément d'enquête", qui l'accuse d'avoir touché près de 300 000 euros par GDF Suez (devenu Engie) lorsqu'elle était députée, la ministre de la Culture a retourné les accusations au lieu de répondre.

"Monsieur Cohen, il y a une enquête de Mediapart qui vous a mis en cause pour harcèlement et management toxique. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous harcelez vos collaborateurs ?", a-t-elle rétorqué. L'enquête, sortie en février dernier, révèle l'enquête interne demandée par la direction des ressources humaines de France Inter, à la suite de signalements. Les faits remontent à la période 2010 - 2017 : Mediapart a recueilli 19 témoignages qui pointent la "brutalité managériale" de Patrick Cohen.

Malgré les protestations du journaliste, qui accusait Rachida Dati de détourner le sujet, la femme politique insiste durant presque deux minutes. "Le harcèlement, c'est un délit, monsieur Cohen", a-t-elle rappelé. Et de marteler : "De la même manière, on dit qu'à "C à Vous", que l'ambiance est épouvantable, que vous [Anne-Élisabeth Lemoine] pleurez toute la journée, et que tout le monde est mis en cause." Ce à quoi la présentatrice a nié, assurant que c'est faux.

La ministre ne s'en est pas tenue à ça, puisqu'elle a directement menacé Patrick Cohen. "Il suffirait que je fasse un article 40 pour [vous] dénoncer à la suite de cet article de Mediapart. Je peux saisir le tribunal". Cet article du code de procédure pénal permet à tout "officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République". Le journaliste a répliqué calmement : "Je vous y invite. En l'occurrence, personne n'a été saisi, ni par la justice, ni en interne au sein de Radio France."